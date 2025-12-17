苗栗樂齡成果展登場 結合交安戲劇寓教於樂

苗栗縣樂齡學習中心成果展暨交通安全戲劇競賽，十七日上午在巨蛋體育館熱鬧登場。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣樂齡學習中心成果展暨交通安全戲劇競賽，十七日上午在巨蛋體育館熱鬧登場，除集合全縣十八所樂齡學習中心和三所新住民學習中心，呈現豐碩學習成果外，另辦理融入交通安全觀念的戲劇競賽，學員使出渾身解數爭取佳績，落實終身學習又兼顧長輩的交通安全教育。

今年活動結合「終身學習 一一一」願景，以「樂齡恁慶‧苗栗好行」為主軸，會場匯集十八所樂齡學習中心及三所新住民學習中心，擺設三十多個攤位展示各具特色的作品，分享年度豐碩的學習成果。

教育部每二年舉辦一次的「樂齡教育奉獻獎」評選，苗栗縣樂齡學習示範中心執行長謝旻憲與教師梁雅琪，分別獲第七屆樂齡教育奉獻獎的「卓越領導獎」與「教學優良獎」，兩人長期耕耘樂齡課程與教學，營造優質學習場域並規畫多元適性的課程，讓更多長者體驗學習的意義與樂趣。另表揚六所樂齡及新住民績優學習中心、樂齡優良講師十四人、模範生十八人、模範拍檔三十二人、績優志工十七人及導護人員七人。

頒獎典禮後，先後有通霄、三義、卓蘭、竹南、苑裡、三灣、泰安、頭份及造橋九所學習中心，展開交通安全戲劇競賽。學員粉墨登場，搭配別出心裁的道具和服飾賣力演出，劇情穿插交通安全情境，將樂齡核心課程充分融入生活安全觀念，期落實「學習無齡、行的安全」的理念，也契合終身學習與交通安全的「樂齡恁慶‧苗栗好行」主軸。