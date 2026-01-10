中部中心/邱俊超 苗栗報導

在苗栗縣後龍鎮，有一輛小貨車正在倒車，有一輛機車，卻是逆向騎過來，直接撞上小貨車，機車倒地，騎士噴飛，人傷勢嚴重失去呼吸心跳，雖然一度恢復呼吸，最後仍宣告不治。





苗栗機車逆向撞上欲倒退小貨車 騎士傷勢嚴重傷重不治

透過畫面可以看得到，這輛機車直直的往小貨車，撞過去，再換個角度看，小貨車當時正在倒車，機車衝過來了，撞擊貨車，機車倒地，人噴飛！當救護車趕抵現場，騎士生命跡象，極度不穩定！

苗栗騎士逆向撞貨車亡。案發在苗栗縣後龍鎮，機車沿勝利路行駛，不明原因跨過雙黃線，當時小貨車正在倒車，機車往小貨車的車頭直撞！由於撞擊力道巨大，朱姓騎士當場撞飛，重摔在路旁民宅前！騎士一度恢復自主呼吸，雖然經過搶救，還是被宣告不治。

