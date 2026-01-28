苗栗死亡車禍！男大生雙載撞電桿「摔溝、掛圍籬」雙亡

下午2點27分，台13線苗栗頭屋路段，發生一起驚悚車禍。（圖／東森新聞）





今（28）日下午2點27分，台13線苗栗頭屋路段，發生一起驚悚車禍。21歲的林姓男大生載朋友要回家，不明原因自撞電桿，一人摔落水溝，另一人則是噴飛掛在鐵絲圍籬上，當場就沒了生命跡象，送醫過後仍宣告不治。

監視器拍下，筆直的馬路上人車少，雙載機車騎士卻越騎越偏，下一秒疑似撞上路邊電桿，揚起煙塵，一個人摔進路邊大排，另一個則是掛在尖刺圍籬上。

警消獲報到場，先救下卡在圍籬上的男子，他渾身是血，明顯死亡。救護車抵達後，救護人員也協助將摔進水溝的男子救起送醫。

頭屋消防分隊小隊長柳宏興：「傷者兩名男性，一名摔落水溝意識昏迷，一名懸掛工廠鐵絲網圍籬，已失去生命徵象。」

事發下午2點27分，苗栗頭屋台13線象山段，21歲的林姓男大生騎機車載朋友、20歲李姓男大生要回家，不明原因撞上路邊電桿，撞擊力道猛烈，兩人一個摔進水溝裡，另一個則是彈飛，卡在工廠的防盜鐵絲圍籬上。

警消獲報派遣4車9人前往救援，不幸的是兩名男大生送醫後仍宣告不治。據了解，兩人在北部的大學讀書，回家路上遭遇死劫，家屬恐怕也無法接受，是否與精神不濟相關，警方還要持續釐清。

