苗栗死亡車禍！男騎士偏移車道撞對向小貨車 傷重送醫仍不治

【記者莊曜聰／苗栗報導】苗栗縣9日發生一起死亡車禍，朱姓男騎士騎車行經後龍鎮勝利路時，不知何故偏離、騎到對向車道，當時陳姓男子駕駛小貨車倒退占據慢車道，朱男當場撞上身受重創，當場沒了生命跡象，送醫後一度恢復呼吸，仍在昨天深夜宣告不治，詳細肇事原因、責任歸屬有待警方釐清。

苗栗縣消防局9日下午1時許接獲報案，苗栗縣後龍鎮勝利路有車禍救護，立刻派遣人車馳援，到場時發現是機車、小貨車發生碰撞，傷者為男性機車騎士，他當場噴飛摔落民宅前，臉部多處撕裂傷，當場失去意識沒了呼吸心跳，CPR等應急處置後恢復呼吸，送往醫院救治，但仍回天乏術。

轄區竹南警分局派員到場處理，初步調查，事發時朱姓騎士沿著勝利路由西往東騎行，行經勝利路188號附近時，不明原因駛離原本路線往對向車道路旁偏移，撞上陳男駕駛的小貨車，送醫後宣告不治，小貨車駕駛陳男無酒駕，他稱當時正在倒車，停下來等後方白色轎車行經，隨後就發生事故，後續將依過失致死罪偵辦。

小貨車陳姓駕駛並無酒駕，後續將依過失致死罪偵辦。民眾提供

