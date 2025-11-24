苗栗毒地再爆案外案！映像管廢玻璃含鉛84倍 檢追加起訴3公司

有害廢酸洗液與廢玻璃、廢集塵灰及廢塑膠混合物混拌。（環境部提供）

苗栗縣苑裡鎮順天段場址曾遭不肖業者棄置廢酸洗液，造成土地遭鉻、銅及鉛等重金屬汙染，共45人被起訴，近2億元犯罪所得遭到扣押，近日環檢警再發現，同場址還遭棄置約1100公噸的廢玻璃、非有害廢集塵灰及廢塑膠混合物，台中地方檢察署偵結追加起訴涉案3家公司與5名行為人，另涉案15家產源事業及16名行為人，因犯後坦承犯行，並將現場棄置廢棄物清除完畢，給予緩起訴處分，並宣告將依法沒收犯罪所得。

環境部表示，環檢警專案小組持續追查發現，台中市及彰化縣2家應回收廢棄物處理業者，將拆解映像管顯示器產出的錐管玻璃及面板玻璃等含鉛有害事業廢棄物，經物理性搓磨後，誆稱為碎玻璃或陶瓷原料產品，規避廢棄物申報與環保機關管理，並合謀製造出虛偽不實產品買賣發票單據，實際卻是付費委託某領有合法廢棄物清除許可的協○公司載運至苗栗縣苑裡鎮順天段場址棄置，經採驗，廢玻璃重金屬鉛濃度超過有害事業廢棄物認定標準逾84倍，嚴重污染環境。

苗栗縣苑裡鎮順天段場址遭棄置廢玻璃。（環境部提供）

環境部指出，台中地方檢察署民國114年9月11日偵查終結，依犯《廢棄物清理法》第46條任意棄置與非法處理有害事業廢棄物及第48條不實申報刑責規定，將涉案3家公司及5名行為人提起公訴，宣告沒收協○公司犯罪不法所得新台幣576萬餘元。

苗栗縣苑裡鎮順天段場址還遭棄置非有害廢集塵灰及廢塑膠混合物。環境部說明，專案小組溯源查獲16家事業將製程產出廢棄物，透過未領有合法廢棄物清除處理許可文件的廢棄物清除仲介，載運至順天段場址，並與有害廢酸洗液混拌處理或隨意棄置。

環境部表示，該非法清除仲介已遭起訴，上開涉案15家產源事業及16名行為人，台中地方檢察署檢察官考量犯後坦承犯行，且已依環保機關要求，將現場棄置約1100公噸廢棄物清理完畢，於114年10月30日予以緩起訴1年，並命各應向公庫支付1萬至6萬元不等金額。

環境部提醒，未依規定處理廢棄物或任意棄置汙染環境，一經查獲，最高可處5年以下有期徒刑得併科1500萬元以下罰金，並應依《廢棄物清理法》暨《土壤及地下水污染整治法》負起廢棄物清理及土壤污染整治等環境復原責任。

