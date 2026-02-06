苗栗民宅起火6傷 疑電動車充電釀災！這一物救了他們

【記者鮮明／苗栗報導】苗栗縣頭份市永安街1棟透天民宅今（6日）凌晨發生火警，冒出大量濃煙，所幸屋內裝有住宅用火災警報器，鄰居發現協助撲滅火勢。消防人員到場引導3樓民眾脫困，現場共有6人輕微嗆傷，預防性送醫後均無大礙，初步研判為充電中的電動車起火，詳細原因仍有待進一步調查。

苗栗縣消防局今天凌晨4時24分接獲報案，立即派出消防車8輛、消防人員17人前往搶救，到場時火勢已由鄰居撲滅，消防人員協助排煙並逐層搜索，在3樓帶出1名住戶。現場共有6名民眾因吸入濃煙不適，救護車陸續將他們送往醫院治療，均意識清楚。

廣告 廣告

消防人員初步勘驗現場，發現起火點為停放在1樓的電動車，已被燒成剩下骨架；據住戶表示，當時電動車正在充電。警消初步研判電動車充電時不慎引燃，詳細起火原因仍待火調人員釐清。

苗栗縣消防局表示，該住戶在1樓有安裝住宅用火災警報器，火災發生時有作動，及時通知民眾逃生及滅火，呼籲民眾應在家裝設住警器，安裝方便且經濟實惠，能無時無刻守護居家安全。

電動車被燒成剩下骨架。民眾提供

鄰居聽到住警器的聲響，協助撲滅火勢。民眾提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

台積電3奈米外移日本 內行人怎麼看？她點出戰略意義

孫生遭控性侵猥褻曝調解中 暗指「被衝康」怒嗆：就想拿錢！

狗仔直擊｜《阿凡達》男星台北夜店尋歡 遭闊少2千萬藍寶堅尼踩場（壹蘋10點強打）

