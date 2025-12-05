苗栗水尾社區梁清文里長榮獲農村領航獎農村推廣大使

苗栗縣傳來令人振奮的好消息！後龍鎮水尾里長梁清文昨五日於農業部舉行的「農村領航獎」頒獎典禮中，榮獲「農村推廣大使」殊榮，並由農業部部長親自頒獎，象徵國家級的高度肯定。

本屆選拔採縣市及分署限額推薦，全台七十名候選者角逐，名額較往年縮減，競爭更形激烈。候選者須通過縣內初審，並接受書面審查與決選簡報等多重關卡，最終入選者皆為引領農村前進的重要力量。後龍鎮水尾里長梁清文多年投入農村再生、社區營造與文化推廣，帶領居民以行動凝聚社區能量，推動長者參與、青年合作及農村特色營造，逐步打造水尾社區的友善與活力。他表示，這份獎項屬於整個水尾社區，也感謝農業部及縣府長期支持，未來將持續與社區夥伴攜手努力。

本屆獲選的農村領航獎與推廣大使將赴日本進行國際觀摩交流，藉由深入了解國際農村案例，拓展視野並帶回更多可行的創新作法。

苗栗縣政府表示，向梁清文里長多年以來在農村上的耕耘與奉獻致上最高敬意。這更象徵苗栗農村正在朝向更永續、更有韌性的方向發展。縣府將持續與各社區合作，打造更多亮眼的「苗栗之光」，讓苗栗農村在國內外舞台上持續發光。