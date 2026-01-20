苗栗永和山水庫驚見40噸垃圾 源頭竟是竹科電子廠

永和山水庫附近遭棄置40噸垃圾，源頭竟是竹科電子廠。（圖：縣府提供）

苗栗縣永和山水庫旁三灣鄉永和村，被棄置約40公噸的垃圾，環保局和警方接獲檢舉前往會勘，經破袋檢視內容物，循線查出環保公司業者承包清運竹科電子廠、移工宿舍及頭份社區生活垃圾後，載往永和山水庫附近丟棄。警方已通知業者相關人等到案說明，全案依違反廢棄物清理法移送偵辦。

40噸垃圾棄置永和山水庫附近，苗栗縣長鍾東錦指示究責。（圖：縣府提供）

苗栗縣議員陳光軒接獲民眾陳情，指永和山水庫三灣鄉永和村雙石段，被棄置大量垃圾，日前邀集苗栗縣環保局、頭份警分局三灣分駐所人員共同前往現場，發現沿線共有25處被丟棄一堆堆的垃圾包及少量廢木材，數量約40公噸。

環保局破袋檢查發現相關單據，循線鎖定一家環保公司承包竹科電子廠、移工宿舍及頭份社區等生活垃圾清運，但因數量不足，無法送焚化爐燒，環保公司再轉給下游小包商處理，但小包商卻以小貨車載到偏僻山區亂丟，全案依違反廢棄物清理法罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。

縣長鍾東錦在縣務會議中特別關心本案，要求團隊依相關跡證，追究環保公司責任，並認為電子廠、移工宿舍業主並非把垃圾清運發包出去，就不去監督環保公司依契約及相關法規清運，應加強相關稽查，善盡社會責任。

環保局表示，如果地檢署已完成蒐證完備，將函文會要求環保公司、下游小包商及電子廠、移工宿舍業主，盡速將垃圾清除。議員陳光軒則建議，三灣鄉永和村遭亂丟垃圾包的地點相當偏僻，建議環保局評估盤點偷倒廢棄物熱點，裝設智慧圍籬，監控防止不法。（彭清仁報導）