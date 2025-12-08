苗栗永續旅遊的起點 從苑裡出發以綠色旅遊體驗山、海遊程不同風情

苑裡鎮農會從農業推廣逐漸發展綠色旅遊，每年的彩繪稻田更是吸引大批遊客前來。（圖/苗栗縣政府）





苑裡鎮位在苗栗的山線及海線的交接處，對於苗栗縣政府最近積極推動的山線及海線觀光是為旅遊軸帶樞紐的地點，而苑裡早在明朝永曆年間就已經有平埔族人的居住痕跡直到清雍正初年大量漢人居住，逐漸開發，而在產業方面藺草的使用也可以追溯到300年前至今，從生活實用編織品到現在的急遽公益價值收藏品，而配合苗栗縣政府最近推動的「山線藝境慢遊」與「海線天后遍路」兩條主題遊程中，也因為苑裡剛好在山海之間，是遊客從山到海、從信仰到生活的中繼點，不管是騎旅或是一般旅遊，就是希望帶領大家『實際走進來、體驗綠色旅行』，讓苑裡成為苗栗綠色旅遊的起點。

廣告 廣告

苑裡鎮農會鄭年鈞在藺草文化館內介紹在地的藺草編織特色及發展。(圖/地方中心)

而為掌握應運而生的旅遊商機，苑裡鎮農會也從原本的農業推廣，逐漸轉型參加節慶活動（如天后派對、天后駕稻）發展至現在的「永續旅遊」概念，苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞表示，從農業出發，一步步延伸到文化、觀光，從早期的天后派對到現在的天后遍路，都是用地方文化去串聯人、土地與信仰，讓旅遊更有故事，也更結合永續旅遊概念，讓旅遊不止玩樂更能為環境友善盡一份力。

鄭總幹事說希望讓旅遊更貼近土地，所以在愛情果園裡開闢了季節果蔬溫室，讓旅人能親自體驗採摘、了解食材從哪裡來，過去秋收季也曾舉辦控窯活動，使用在地的丹參、地瓜等農作物，讓大人回味童年、孩子親近土地，體會農村的節奏。農會同時經營『藺草文化館』，將苑裡在地的藺編文化脈絡化展演，讓大家從不同面向看見苑裡的風貌，這些活動讓食農體驗、環境教育與深度旅遊在同一個場域中自然發生，也讓永續不只是口號，而是一種生活的實踐，而鄭總幹事也在『藺草文化館』的導覽解說中，融入在地藺草編織的發展特色，說明在地婦女從小就會學習相關的藺草編織工作，成為當地家庭經濟的主力，也因為其精湛的編織技術，讓藺草編織品不在只是侷限於生活器物，而是進階到工藝收藏品等級。

藺草文化館內的雙龍搶珠藺草蓆，透過老工藝師的精湛技藝，將藺草編織提升到工藝收藏的等級。(圖/地方中心)

而對於縣政府積極推動的『天后遍路』以信仰為軸心的遊程，鄭年鈞總幹事也認為這是文化轉譯與延伸，因為媽祖信仰是在地居民生活的一部分，天后遍路讓大家用旅行的方式認識信仰，其中像是辦理騎旅活動就是象徵『以行動致敬信仰』，邊騎邊看風景，也是在體驗祝福的路徑，期待信仰文化可以有很多演繹方式，因此一路從天后派對、天后駕稻到天后遍路，都是信仰與生活的連結。

其實苑裡農會除了做藺草的推廣之外，每年推出的彩繪稻田更吸引許由遊客造訪，鄭總幹事也強調，苑裡農會將持續推廣綠色旅遊或擴大合作，希望未來能形成常態化的綠色路線，讓更多人透過單車、運動觀光的方式認識苑裡、認識苗栗，希望愛情果園成為更多旅人出發的第一站，也成為在地永續的示範點，讓前來的遊客來這裡能慢下來、感受到土地的溫度，吃在地的、看在地的，然後發現原來永續可以這麼生活化、這麼有溫度。

更多新聞推薦

● 2026台灣燈會攜手「超級瑪利歐」 限量小提燈首亮相