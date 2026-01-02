苗栗泰安元旦連2起山難 2女山友受傷、消防接力深夜救援

苗栗縣泰安鄉水雲吊橋及虎山步道1日接連發生山難，2名女山友摔倒受傷，消防人員接力救援至深夜11點完成任務。（圖／翻攝畫面）

苗栗縣泰安鄉知名登山景點1日下午接連發生2起山難事故，2名女性山友分別於水雲吊橋及虎山步道摔倒受傷，苗栗縣消防人員分梯次接力救援，直到1日深夜11點才全數返隊。

苗栗縣政府消防局第五大隊表示，1日中午1時30分接獲通報，58歲李姓女山友自水雲吊橋往大石門瀑布途中不慎滑倒，造成腳踝扭傷，疑似骨折，勤務中心立即派遣泰安及大湖分隊前往救援。消防人員於下午2時許接觸傷者，確認左小腿骨折後協助下山送醫，並於下午4時多完成任務。

未料第一起救援尚未結束，下午2時許又接獲第二起通報，68歲詹姓女山友在虎山步道8號樁處受傷，無法自行行走。泰安分隊隨即轉往虎山，並會同特種搜救人員、卓蘭分隊及義消人員，採分梯次方式挺進山區展開救援。

消防局第五大隊啟動山域救援機制，整合泰安、卓蘭分隊、特搜人員及泰安與山搜義消，於傍晚接觸傷者，發現其左大腿腫脹疼痛、行動受限，救援人員接力將人搬運下山，並於1日深夜11點順利送往苗栗醫院治療後返隊。

