苗栗泰安山區突降巨石砸車 2移工命大逃死劫

[Newtalk新聞] 苗栗縣泰安鄉昨(8)日晚間傳出驚險的落石意外！兩名菲籍移工駕車行經山區產業道路段時，山區邊坡突然崩落大量落石，其中一顆重量上百公斤、體積如小冰箱般大小的巨石，直接砸中車輛。

事故發生於昨晚6時30分許，一名年約42歲的菲律賓籍男性移工駕駛小貨車，載著另一名51歲同鄉女性，行經大安產業連絡道路時，山區邊坡突然崩落，數十多顆大小不一的落石瞬間滑落。

其中一顆重達百公斤的巨石竟直接砸中貨車前擋風玻璃及車頂，導致擋風玻璃碎裂、車頭及駕駛座嚴重變形毀損，巨石甚至卡在車體上，所幸車輛A柱承受住當下重擊，未波及車內兩人，否則後果不堪設想。警消人員獲報趕抵現場，車上兩人均飽受驚嚇並有輕微擦傷，經救護人員初步檢視後確認身體狀況無大礙，駕駛酒測值為零。

由於事故現場散落大量碎石，一度影響交通動線，警方隨即進行初步清理，並通知相關單位移除落石與排除路障，後續也將通報機關加強該路段邊坡巡查與監測，以維護用路人行車安全。

