苗栗泰安落石不斷 村長帶村民冒雨徒手搬清除

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未來雨勢恐再增強，山區交通風險將升高。（圖／東森新聞）





豪雨持續襲擊苗栗山區，泰安鄉通往南三村的大安道吊橋路段，以及通往溫泉區的苗62線6.7公里處，都出現大量落石，影響交通安全。村長與村民一早冒雨清除落石，希望盡快恢復通行。中央氣象署預估，泰安山區24小時累積雨量可能超過200毫米，泰安鄉公所因此於9日上午6點宣布停班停課。不過有民眾抱怨，消息發布時間太晚，讓不少人已經冒著風雨與落石風險出門。

村長與村民趁著雨勢稍微趨緩，徒手搬運散落在道路上的石塊。一夜豪雨過後，苗栗縣泰安鄉通往南三村的大安道吊橋路段出現大量落石，大大小小的石塊占據路面，影響車輛通行。

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苗栗泰安居民：「目前還可以稍微清理，但是石頭還在陸續掉落，比較危險，等情況穩定一點再全面清理。」

除了大安道吊橋路段外，泰安山區的苗62線通往泰安溫泉區6.7公里處，也發生落石及坍方情形，甚至有樹木倒塌阻斷道路，山區交通險象環生。

由於預估24小時累積雨量可能超過200毫米，泰安鄉公所於上午6點宣布停班停課。不過部分居民認為公告時間過晚，不少上班族、學生及家長，當時早已出門。

泰安鄉居民：「像郵局的先生說，七點半還沒看到消息，就先出門上班，結果來到這邊才知道停班停課。這邊落石很多，以前甚至有比車子還大的石頭掉到路中央。」

泰安鄉居民：「如果能提前宣布最好，對上班族和小朋友來說，比較不會那麼麻煩。」

對於民眾的抱怨，公所也出面說明。

泰安鄉公所秘書陳素娟：「因為泰安鄉共有八個村，必須綜合考量各村的實際狀況，所以需要經過整體評估後，才能做出停班停課的決定。」

受到豪雨影響，泰安鄉知名的清安豆腐街也顯得格外冷清，不少店家暫停營業，街上幾乎看不到遊客。

目前大安道吊橋路段的落石已大致清除，採單線雙向管制通行；至於較大型的落石，後續將由公所調派機具協助移除。

由於未來兩天雨勢仍有增強趨勢，相關單位也提醒民眾，非必要盡量避免進入山區，以免遭遇落石、坍方等突發狀況，危及人身安全。

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