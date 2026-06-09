苗栗泰安落石占路面 村長帶村民冒雨徒手搬石

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連日大雨不斷，農民更是繃緊神經，祈禱老天不要讓他們遭受巨大損失。（圖／東森新聞）





受到西南氣流和滯留鋒面影響，中部下起連夜大雨！苗栗泰安、台中和平及南投仁愛，都已經宣布停班停課，大雨不只造成苗栗泰安山區落石不斷、交通受阻，村民一早冒雨搬運落石；台中和平的甜柿和西瓜李出現嚴重的落果與裂果；雲林正值採收期的花生、空心菜和文蛤，也因為泡水和水質變淡，面臨心血泡湯的危機。

村長和村民趁著雨勢減緩，徒手搬走在道路上的石塊，一夜大雨過後，苗栗泰安通往南三村的大安道吊橋段，出現大量落石，大小石塊占據路面。苗栗泰安居民說，「目前是可以稍微清理，但是還在陸續掉石頭，比較危險。」

雨勢造成農作物毀損

苗栗泰安已經宣布停班停課，但山區落石不斷相當危險，目前單向通行，大顆的石塊將由公所派員清除。

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還沒成熟的甜柿落果滿地，就連快成熟的西瓜李也出現裂果，農民心在淌血。

而雲林盛產的花生，目前進入採收期卻遇到大雨，農民趕緊以塑膠帆布覆蓋準備曝曬的花生，但又擔心悶在帆布裡面，花生遇水爛掉無法出售。對此，雲林農民表示，悶一天兩天還好，超過太多天就不行了，「花生是油質的東西，悶著油質跑出來不行。」

雨勢持續 農民繃緊神經

雨勢不斷造成空心菜傾倒泡水，養殖文蛤的海水變淡，農民擔心心血泡湯，趕緊冒雨搶收。雲林文蛤農說，雨下多水質會變淡，文蛤受不了就死了。

這波西南氣流，將挾帶致災性豪大雨，中部除了苗栗泰安台中和平，還有南投仁愛都停班停課，農民更是繃緊神經，祈禱老天不要讓他們遭受巨大損失。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

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