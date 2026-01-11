苗栗泰安警光山莊泡湯溺水意外 7旬遊客昏迷送醫不治
一名7旬遊客今天下午到苗栗縣泰安鄉警光山莊大眾池泡湯，突然昏迷溺水，苗栗警消獲報立即派遣救護車趕赴現場，並先在電話中進行線上指導人員實施CPR，救護人員到場後接手急救，協助送醫救治仍宣告死亡，檢警將相驗釐清死因。
苗栗縣政府消防局透過文字說明，今天下午1時18分接獲報案，指稱泰安鄉警光山莊有民眾泡湯昏迷溺水，立即派遣救護車趕赴現場，並在電話中線上指導現場人員實施CPR（心肺復甦術）。
警消指出，救護人員下午1時27分抵達現場接手急救，並於1時38分協助患者送醫，經急救仍宣告死亡。
苗栗縣政府警察局大湖分局透過文字表示，死者為設籍新竹縣湖口鄉的70多歲民眾，今天與家人共赴苗栗泰安泡湯，在警光山莊大眾池內不明原因溺水，已完成家屬筆錄，將報請檢察官進行相驗，釐清死因。
其他人也在看
狂撥1188通110報案專線！台北男遭法院重罰1萬2千元
台北市一名葉姓男子於去年7月11日至9月13日短短65天內，無故撥打110緊急報案專線高達1188通，即使警方多次勸阻仍未停止，嚴重影響警政資源運作。中天新聞網 ・ 21 分鐘前 ・ 發表留言
三重毒蟲恍神一撞 高速衝撞臨停車「爆炸起火」畫面曝光
【記者曾佳俊／新北報導】毒駕真要命！新北市一名25歲李姓男子昨（10）日下午駕車行經三重區環河北路三段與三信路口時，疑似恍惚未注意車前狀況，高速衝撞臨停在路邊的一輛自小客車，引擎蓋瞬間爆炸起火，而遭撞車輛往堤防方向翻車。警消趕到時，肇事李男手臂輕微擦傷，另一車林男全身擦挫傷，員警在現場發現李男丟棄二級毒品依托咪酯菸彈殘渣1顆，經快篩檢測呈毒品陽性反應，全案訊後將犯嫌依違反毒品、公共危險罪移送偵辦，並建請檢察官聲請羈押。壹蘋新聞網 ・ 30 分鐘前 ・ 發表留言
電輔車危險開在內線道！ 居民：平常就很賴皮
電輔車危險開在內線道！ 居民：平常就很賴皮EBC東森新聞 ・ 39 分鐘前 ・ 發表留言
新莊警高強度巡邏執法 查獲通緝犯持毒又毒駕
記者黃秋儒／新北報導 新北新莊警分局於 7日查獲持有毒品及毒駕案件，顯示警方對毒品犯…中華日報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
修復中又被撞! 太魯閣牌樓施工台被撞 倒塌損毀
地方中心／趙永博 花蓮報導花蓮〝中橫公路〞的太魯閣牌樓，已經有60多年歷史，是許多遊客必拍的景點之一，但在2024年11月，遭到工務車輛的吊臂撞擊毀損後，還在修復中，沒想到，昨天（10日）中午，再次遭到撞擊，一輛台電承包商的施工板車，載著怪手，沒注意限高，撞上施工台，造成倒塌損毀，還好沒有撞道主體結構。民視 ・ 41 分鐘前 ・ 發表留言
「美國去死」！伊朗國會議長放話：不排除先襲擊美軍中東基地
伊朗全國性示威進入第二週，抗議民眾持續湧入首都德黑蘭及第二大城馬什哈德街頭，衝突已造成至少116人死亡。美國總統川普威脅若伊朗鎮壓示威者將對其發動軍事打擊，伊朗國會議長加利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）11日警告，若美國動武，美軍與以色列都將成為「合法攻擊目標」。中天新聞網 ・ 35 分鐘前 ・ 發表留言
辛柏毅失聯搜救中 軍事粉專通報海面油污 軍方：海巡艦艇巡察未發現
空軍一架F-16V戰機6日晚間在花蓮豐濱鄉東方海面失事，飛官辛柏毅疑跳傘逃生後失聯，各單位目前持續投入搜救行動。有軍事粉專自行僱用漁船至花蓮外海搜尋，並表示，發現海面疑似出現油污，隨後將座標點通報軍方及海巡。軍方回應，經協調海巡艦艇到該座標點巡察，未發現油污。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 34 分鐘前 ・ 5
快訊／苗栗泰安警光山莊泡湯溺斃！大眾池內溺水昏迷…男送醫不治
苗栗縣泰安鄉警光山莊發生溺水意外，今日（11日）下午1時許，一名73歲李姓男子與家人前往警光山莊大眾池泡湯時，因不明原因溺水，警消獲報到場時，李男已無生命跡象，經送醫搶救宣告不治，目前全案已報請司法相驗，釐清死因。三立新聞網 setn.com ・ 42 分鐘前 ・ 發表留言
輔具電動車開上快車道！ 民憂危險 警：應在人行道
桃園龍潭中正路日前有民眾目擊1輛有車頂、車門的電動車沒掛車牌，卻開在內側快車道上，讓看到的人驚呼這是車嗎？也有人質疑可以這樣開上路嗎？對此，附近的居民表示，駕駛是1位在當地賣彩券的男子，很常開在馬路中...華視 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
台中「大茗」飲品驚現蟑螂卵 食安處展開稽查、店家立即停業清消
台中一名網友昨（10日）在手搖飲店「大茗」購買飲品飲用時，驚見其中有紅褐色長方形異物，且外觀帶有鋸齒狀紋路，疑似蟑螂卵鞘，嚇得當場吐出。原PO隨後將飲品拿回店家確認，不料店員竟當場捏爆異物，不明液體險些濺到原PO身上。大茗發出聲明並道歉，宣布台中一中店停業清消，並全面檢視原料、儲放與作業環境。台中市食安處今（11日）表示，將派員前往稽查鏡新聞 ・ 37 分鐘前 ・ 發表留言
東吳大學旁貨車失控翻覆撞10車 駕駛奇蹟竟未受傷
台北市士林區東吳大學附近的至善路，今（11）日下午3點多發生一起嚴重交通事故。一輛載運施工器材及廢棄物的貨車，行駛至該路段時疑似失控，導致翻覆並波及停放在路旁的9輛汽車與1輛紅牌重型機車。雖然事故造成多輛車輛受損，但所幸並未造成人員傷亡。中天新聞網 ・ 27 分鐘前 ・ 發表留言
陳佩琪被拱參選2026！本人親自表態了 黃國昌鬆口：她是最強母雞
即時中心／黃于庭報導前民眾黨主席柯文哲捲入京華城、政治獻金弊案，遭羈押近1年後交保，重獲自由身的他動向備受關注，其妻陳佩琪也多次在臉書發聲，更被現任黨魁黃國昌點名參選，惟立馬遭柯文哲拒絕。對此，黃國昌今（11）日表示，選舉部分百分之百尊重陳佩琪的意願，且相信她的能力有目共睹，也會是非常強的母雞。民視 ・ 39 分鐘前 ・ 發表留言
天冷牙齒酸痛別輕忽！52歲男竟爆心血管疾病 醫揭關鍵：一動就痛
台大醫院口腔醫學部兼任主治醫師、顯微根管治療張添皓醫師提醒，若牙齒酸痛症狀反覆出現，連續使用敏感性牙膏都沒有改善，背後原因恐怕不單純是牙齒問題，而是心血管疾病的警訊。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
怪男被強制送醫！北車又傳隨機攻擊 2男大生蹲坐打遊戲遭踹踢
台北市1名22歲陳姓男大生，10日傍晚5時20分偕楊姓友人（21歲）坐在捷運台北車站M7出口旁廣場，一同進行寶可夢遊戲團戰時，曹姓男子（45歲）突然靠近，並對著2人出腳狠踢，陳、楊2人急忙跑離現場，並在站務人員協助下報警處理；警方到場後發現，曹男言行舉止異於常人，遂將他強制送醫治療，後續將依社維法函請簡易庭裁罰；至於曹男涉及謊報鬥毆部分，警方將依誣告罪嫌函送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 7
抖音恐嚇「見一個殺一個」慘了！檢警火速逮嘴秋花蓮男 下場曝光
即時中心／黃于庭報導北捷台北車站M7出口、誠品南西去（2025）年底驚傳隨機攻擊事件，造成3人不幸死亡，凶嫌張文則於作案後墜樓不治，該事件使得社會人心惶惶，擔心「模仿犯」出現。孰料，近日花蓮有名男子，於社群平台抖音自稱玄天上帝輪迴轉世，留下「1/7我見一個殺一個」等偏激言論，檢警隨即成立專案小組，將該男拘提到案，並通知平台下架恐嚇言論。民視 ・ 7 小時前 ・ 2
太子集團陳志落網送中！柬埔寨副總理揭逮捕內幕：柬中聯手密查數月
涉嫌經營龐大詐騙帝國的「太子集團」創辦人陳志，7日在柬埔寨金邊遭當局逮捕，並於隔日由中國公安押解回國。柬埔寨副總理孫占托證實，此行動是中柬2國歷經數月聯合偵查的成果，柬方在修法撤銷陳志公民身分並掌握確切證據後，依先前與中方達成的協議執行逮捕移交。儘管美國也對陳志發布通緝及制裁，但柬國強調此舉非選邊站，而是依法執法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
荒唐毒父曾皮帶抽幼子、勒岳母脖子 老來貧病索扶養費遭法官打臉
台東一名老翁年輕時不僅沉溺毒品、酗酒、不養家，更對妻兒實施嚴重的暴力行為，甚至在年幼子女面前毆打妻子，並因孩子哭鬧就用皮帶抽打年僅3、4歲的幼童。如今他因病喪失工作能力，淪為貧困身障人士，回頭要求多年未見的子女每月給付扶養費，但台東地方法院審理後認為，這名父親當年行為惡劣且情節重大，若強迫子女扶養顯自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
勉強工作拚勞保年資 選錯給付…白搭
很多人都以為勞保年資愈長、能領愈多老年給付，但值得注意的是，勞保年資愈長，僅對領取勞保老年年金愈有利；對於打算一次請領勞...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中國娃娃唱到全場暴動！王彩樺卻一摔成《WE ARE》所有焦點
除夕特別節目向來是華人圈闔家守歲的重要時刻，而《WE ARE 我們的除夕夜》憑藉跨國卡司與高話題演出，成功在年節檔期掀起討論熱潮。回顧上一屆節目，不僅勾起滿滿回憶殺，也意外製造出讓觀眾捏把冷汗的驚險瞬間。2026年《WE ARE 我們的除夕夜》於今（10）日晚間6時進行錄影，節目將於下月16日除夕夜播出，陪伴觀眾迎接農曆新年。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
館長被起訴狂喊「賴清德出庭作證不然就是冤案」 總統笑了：被告才需要
網紅「館長」陳之漢日前直播中宣稱「把賴清德狗頭斬下來」，誇張言論被大批民眾檢舉。新北地檢署9日偵查終結，依刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌提起公訴。但館長卻稱，自己「被賴清德起訴」，還說要總統賴清德出庭作證，如果賴清德不敢那就是冤案。對此，賴清德今（10）日直言，「被告才需要出席吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16