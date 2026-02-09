苗栗泰安象鼻山落石砸車 A柱硬扛「巨石」2菲籍移工命大逃一劫

苗栗泰安大安產業道路發生落石砸車事故，小貨車A柱硬扛直徑逾1公尺巨石，2移工僅輕傷。（圖／翻攝畫面）

苗栗縣泰安鄉大安產業道路2月8日晚間6時34分發生驚險落石砸車事故。42歲菲律賓籍男性移工駕駛小貨車，載著51歲女同鄉下山就醫，返程時沿大安產業連絡道路往永安部落方向行駛，行經約2公里處彎道時，突遭邊坡落石擊中，所幸巨石尺寸跟貨車A柱相近巨石卡在車體上未繼續往下砸中車內2人，2名移工輕微擦傷命大逃過一劫。

警方接獲報案後立即派員前往現場處理，現場發現多顆落石掉落，其中一顆直徑超過1公尺的巨石，直接砸中小貨車前擋風玻璃及車頂，幸好巨石大小與車體A柱位置相近，卡在A柱上未持續下墜砸入車內，硬生生擋下致命一擊。

車上2名菲籍移工僅受到輕微擦挫傷，經救護人員初步檢視後均無大礙，駕駛酒測結果為0，未有飲酒情形。

事故一度影響交通動線，警方到場後先行排除零星落石恢復通行，並協助救災人員漏夜清理路面障礙物。

由於該路段位處山區、邊坡陡峭，易發生落石情形，警方已通報相關單位加強巡查並設置警示標誌。

警方提醒，近期山區天候不穩，用路人行經產業道路或山區路段時，務必減速慢行，隨時注意邊坡狀況，以確保行車安全。

