苗栗海線低碳永續旅遊魅力登上國際舞台

苗栗縣政府積極推動海線觀光發展，結合自然環境、宗教文化與永續理念，展現獨特的「慢魚‧慢遊‧慢生活」精神。今年於114年ITF台北國際旅展中，苗栗縣以「海線永續．信仰之光」為主題，精心打造專屬展區，邀請全國旅客一同探索苗栗海線的文化底蘊與永續新風貌。

苗栗海線地區擁有豐富的海洋生態與深厚人文信仰，特別是擁有超過170年歷史的白沙屯媽祖進香活動，已從早期3,000人規模成長為逾10萬人參與的宗教盛事，成為全台最具代表性的信仰文化旅遊之一。苗栗縣政府以此為核心，推動宗教文化與觀光體驗結合，讓信仰旅程不僅是心靈的洗禮，更成為帶動地方經濟與文化傳承的重要力量。

本次展出以低碳永續旅遊為主軸，導入聯合國永續發展目標（SDGs）與2050年淨零排放願景，規劃多條結合在地產業、漁村風情及信仰文化的永續遊程，讓旅客能在慢步海風中感受苗栗海線的真實美學。現場並展示「慢魚運動」推廣成果、地方特色美食與文創伴手禮，邀請旅客親身體驗苗栗的海洋風味與人文溫度。

苗栗縣政府表示，未來將持續推廣「永續X文化X觀光」的發展策略，打造兼具信仰傳承與環境永續的觀光品牌，讓世界看見苗栗的深度與熱情。