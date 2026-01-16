苗栗消防局27周年慶祝119消防節 鍾東錦表揚績優人員





苗栗縣消防局1月16日舉辦「119消防節暨 27週年局慶活動」，苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚績優消防人員及義消同仁，偕同夫人陳美琦感謝消防同仁對辛苦付出，讓全體縣民生命財產獲得更大的保障，強調未來將持續提升消防能量，讓更多優秀人才願意投入警義消行列。

16日活動由特種搜救人員運用水上救災船艇演出「栗艇舞」，展現操演技巧與充沛活力為活動揭開序幕，消防局長匡夢麟簡報說明周年成果，他表示，在縣長的全力支持下，編列約5億5千萬元新建獅潭、象鼻、銅鑼、頭份、三灣及竹南分隊等6分隊廳舍、修繕後龍分隊辦公廳舍。

匡夢麟指出，縣長鍾東錦重視消防同仁福利，推動勤二休二勤休制度、核定外勤消防人員超勤加班費、提高消防危險職務加給以外，除消防同仁每年均補助健康檢查費用，並將於115年度起，全面補助義消人員健康檢查費用每人3,500元，共同守護執勤安全與健康。

匡夢麟強調，消防局全力充實人力，晉升41位人員，3年來本局共考取消防設備師9名、消防設備士21名，累計擁有消防設備師12名、消防設備士54名，培訓30位高級救護技術員，累計52位，急救成功率從24%提升至27.3%，成長3.3%，送醫後2小時內恢復心跳者累計達393人，多仰賴警義消同仁的努力，在各界的支持下將注入更大的力量與榮耀。

縣長鍾東錦偕同夫人陳美琦向所有警義消兄弟姊妹致上最誠摯的感謝，並頒獎表揚20、30、35年資深義消人員獎項，以及年度績優消防、義消、宣導、救護與救難人員獎章，各選區議員、鄉鎮市長等人也到場恭賀，肯定他們在守護縣民生命財產安全上的付出與堅持。

消防局說明，114 年主辦的「全國義勇消防人員體技能交流活動」超過 1,700 名選手與警(義)消同仁共襄盛舉，苗栗縣代表隊在交流競賽中全力以赴，展現多年訓練成果，分別榮獲「救護技術」項目特優（全國第一）、「火災搶救」優等，以及「車禍救援」、「繩索救援」與「無人機操作」三項甲等的亮眼成績。

縣長鍾東錦表示，祝福苗栗縣消防局27周年生日快樂，警消弟兄大家在工作上順利完成任務，苗栗縣無災無難，期勉消防弟兄落實訓練隨時做好準備，而苗栗縣在各民意調查中，消防工作廣受鄉親肯定，感謝匡局長帶領消防團隊的努力，每次前往局本部、分隊慰問，都可以看到大家在各自的工作崗位認真努力，每位大隊長、分隊長也本於職權盡自己的本分，大家的表現可圈可點。

鍾東錦強調，消防同仁辛苦守護鄉親的生命財產安全，待中央核定後，每個人的危險加給將提升4成，感謝議會的支持讓隊員都能夠加薪，期盼透過提升基層公務人員的薪資及工作待遇，吸引更多年輕人並讓更多長輩鼓勵子女加入警義消行列，一起投入這項正義且維護社會安全的工作，成為他們的人生志業。

