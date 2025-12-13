苗栗淫媒家族...爸當雞頭、兒選妃、女兒買機票 鑽1漏洞月收百萬

苗栗警分局破獲淫媒家族，救出15名泰國女子。讀者提供



苗栗警分局掌握不法集團引進泰籍女子，從事陪酒和性交易，成功救出15名泰國籍女子，經查，江姓男子(66歲)家族經營色情產業鏈，江男當「雞頭」，兒子飛往泰國「選妃」、女兒買機票，透過免簽的漏洞，一條龍模式引進泰女賣淫，每月月入百萬元。

警方調查，江男成立娛樂傳播公司，並與其子女共同經營，由兒子親赴泰國當地「選妃」，同時以泰籍女友利用臉書（facebook）等網路社群，招募涉世未深泰籍年輕女子，再由女兒代購機票，排泰國女子以免簽證方式來台觀光，入境後即由江男指派專車載運至家中居住。

調查發現，江男平時前往苗栗市各視聽伴唱場所（KTV）發送名片，並經營LINE社群廣發花名冊，供尋芳客按圖消費，泰女從事坐檯陪酒工作，江男從中抽取佣金。

甚至涉嫌鼓吹、誘使缺錢的泰籍女子從事性交易，從中賺取更多不法暴利，據估計該集團每月不法獲利可達近百萬元。

苗栗警分局查獲江男旗下泰籍女子15名，查扣疑似不法所得逾20餘萬元、監視器主機、菸彈80餘顆及作案用手機數支，訊後江男等3人依違反刑法妨害風化罪、組織犯罪條例及就業服務法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，非法泰籍女子則由移民署收容、遣返。

