苗栗火炎山悲劇! 女山友墜谷亡 搜救隊架梯拉繩搬遺體

中部中心 / 邱俊超 苗栗報導

來自北部的一名女登山客，19日獨攀苗栗火炎山卻墜谷，搜救隊員獲報後以人力徒步搜索，配合空拍機偵查，最後發現女子倒臥懸崖中段的斜坡上，失去生命徵象，但由於火炎山地形險峻垂直陡峭救援困難，21日清晨，搜救隊員透過梯架及繩索，將遺體搬運出來，交還家屬。





空拍機尋找山友墜落地點 現場地勢陡峭搜救困難

搜救隊員除了徒步搜尋 也利用空拍機空拍偵查 尋找登山客的墜落地點。（圖／翻攝畫面）





女登山客，獨自一人來到苗栗火炎山登山但卻失聯，家人報案後，搜救單位展開搜索，利用空拍機偵查，果真在步道附近一處斷崖山谷中，發現身穿藍衣特徵相符的失聯女登山客，但受困點，比想像中更險峻，現場是垂直峭壁和鬆動礫石土坡，讓救援人員寸步難行，加上天色漸暗，決定隔天再進行搜救

火炎山地形地勢險峻 現場多為礫石陡坡。（圖／翻攝畫面）





21日清晨天還沒亮，搜救隊員集結來到火炎山執行搜救任務，大批人馬，前往女登山客墜落地點，透過架梯拉繩搬運的方式，將大體搬運出來發還家屬。苗栗火炎山有著壯闊的地形及裸露山壁，吸引大批山友朝聖，也有台版大峽谷之稱，但美麗山景暗藏危機，不少路段，更緊鄰懸崖，僅靠繩索相隔，山友登山也得注意安全，防止意外發生。





