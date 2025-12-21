苗栗火炎山驚傳墜崖 女子卡在陡坡氣絕身亡

女子獨攀火炎山意外墜谷，搜救人員獲報救援但女子已死亡多時。（圖：民眾提供）

苗栗三義鄉知名登山景點火炎山，傳出墜崖意外！新北市警方接獲家屬報案，指稱43歲曾姓女子失聯，警方以手機定位曾姓女子位於苗栗火炎山。警方、消防局和民間救難協會聯手在火炎山一帶搜尋，20日晚間9點鐘左右，發現曾姓女子卡在斷崖陡坡，但曾姓女子已氣絕身亡，全案警方報請檢察官相驗調查。

有台灣大狹谷之稱的火炎山，山勢陡峭救援困難。（圖：民眾提供）

苗栗警方20日上午11點接獲新北市警察局轉報曾姓女子協尋案件，因曾姓女子手機定位於苗栗火炎山地區，警方立即會同消防及民間救難協會人員展開搜山，期間，也有外籍登山客拾獲曾姓女子的身分證。

由於火炎山域廣大，消防出動空拍機搜尋，最後在陡峭的二段式山谷中發現曾姓女子身影，確定曾姓女子墜崖受困。消防隊員嘗試從山谷下方挺進，但因地形極度險峻、絕壁斷崖阻路，無法接近。最後救難人員改從上方下切，20日晚間9點多接觸到曾姓女子，但曾姓女子已經死亡，利用繩結和人力接駁搬運，21日凌晨才將死者遺體拉上斷崖頂並運送下山。全案警方向檢察官報請相驗調查。（彭清仁報導）