苗栗爆今年第5起狂犬病例 家犬叼鼬獾屍體恐染病遭安樂死

苗栗縣再次爆出狂犬病例！農業部生物多樣性研究所於11月9日獲報，通霄鎮某牧場附近有家犬叼咬死亡鼬獾。鼬獾屍檢報告於昨（17）日出爐，確定為狂犬病陽性。因該犬嘴齒接觸到鼬獾，高機率被感染，苗栗動物保護防疫所今（18）日與飼主溝通過後，獲准將其安樂死。

農業部生物多樣性研究所於11月9日獲報，通霄鎮有家犬叼咬死亡鼬獾。經檢驗，該鼬獾確認感染狂犬病。（圖／苗縣府提供）

苗栗動防所指出，農業部生物多樣性研究所於本月9日獲報，指通霄鎮某牧場附近，有餵食流浪犬叼咬疑遭野生動物攻擊死亡的鼬獾，鼬獾屍體在17日經檢驗確認感染狂犬病。動防所說明，該犬隻為當地一名長期照顧流浪動物的志工飼養。由於狗的嘴齒直接接觸鼬獾屍體，感染風險高，如果未及時處置，恐成為病毒擴散破口。

防疫人員今日與飼主溝通後，獲同意將該隻狗安樂死，並送驗檢測，追蹤後續感染狀況。除叼咬鼬獾的犬隻外，動防所也誘捕在事發地點附近活動的3隻流浪犬，立即施打狂犬疫苗，並由專人持續追蹤生理及行為狀況至少6個月，以防止潛在疫源散播。

事實上，這並非苗栗縣今年首起狂犬病例。根據農業部資料，苗栗縣今年截至目前已經出現4例狂犬病例，分別為2月泰安鄉、大湖鄉各1例，3月公館鄉1例及10月三義鄉1例，如今通霄1例，累計為5例。全部案例皆為鼬獾感染病例，迄今未出現犬隻染病案例。

