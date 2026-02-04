苗栗爆悚砍！ 警頭中刀濺血 開2槍阻「男胸中彈不治」

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗爆發驚悚持利器襲警案，一名鍾姓男子上午7點多，持利器闖進苗栗市的南苗市場內，跟攤商借手機說要找人討錢，民眾看見他手中拿著利器趕緊報案。警方到場後，男子不願把利器放下員警朝他噴辣椒水，雙方在僵持過程中，男子持利器朝警方攻擊，造成其中一名31歲警員頭部被十公分撕裂傷，另一名員警見狀立刻開2槍反擊，其中一發擊中鐘姓男子， 他的胸口中彈，送醫搶救後不治， 另一發擊中現場一名協助壓制熱心民眾的左手掌，目前2人都還在醫院治療，沒有生命危險。

市場內聚集相當多民眾，一名員警坐在椅子上頭部滿臉都是血，民眾趕緊拿毛巾紗布壓住傷口，另外一人坐在一旁，被好幾名員警包圍，他是持利器犯案攻擊警察的鍾姓男子。

苗栗南苗市場今(4)日上午7點多，發生嚴重的持利器攻擊案，鐘姓男子闖進市場內，疑似要跟民眾借手機不成待著不走，民眾看到他手中有利器趕緊報案。

2名員警獲報趕到現場，先要求他把利器放下但男子不聽，這時員警先對他噴辣椒水，雙方一度在市場內僵持，過程中男子往前衝，員警先往後退拉開距離，其中31歲朱姓警員疑似不慎跌倒，男子持利器藉機朝他攻擊，造成朱姓警員頭部出現撕裂傷。

另一名員警見狀後立刻擊發兩槍，其中一發擊中了男子的胸口， 送醫搶救後不治 ，另一發擊中現場協助壓制熱心民眾的左手掌。

見義勇為民眾黃先生：「之前來是站著，要跟我老婆來借手機，說他手機沒電了，我老婆手機不借他，他刀子就拿在手上了，一直蹲在我那個攤位，打電話報警叫管理員來，他說找人要討錢。」

目擊民眾：「(嫌犯)從這邊跑過去，警察看到退後退後，結果跌倒，跌倒他就拿利器殺警察。」

2人目前的傷勢，31歲朱姓員警左額頭、頭頂部分別有7跟10公分撕裂傷，熱心民眾55歲羅先生左手掌被流彈擊中，目前都在醫院治療中。

苗栗分局副分局長徐文明：「員警隨即為了維護自身安全，對他(鐘姓男子)擊發兩槍，傷者均送醫院救治，目前均無生命危險。」

警方說員警和熱心民眾目前，2人都沒有生命危險，但鍾姓男子是否真的為了借手機去討錢，持利器闖進菜市場，還朝執勤員警攻擊，詳細犯案動機，警方仍要持續調查釐清。

