苗栗牌照註銷仍上路 2年暴增近2倍

近期苗栗出現多起車輛名義車主未實際使用，卻因逾期未驗車遭註銷牌照，甚至上路被查獲面臨補稅與裁罰案例。經調查多因民眾出借證件給他人購車辦理登記，導致名義車主在不知情下承擔法律責任。縣府稅務局提醒，借名登記可能面臨高額損失，切勿貪圖方便。

稅務局指出，使用牌照稅是針對車輛「登記所有人」徵收，不論名義車主是否實際駕駛，只要車輛因欠稅或牌照遭註銷仍上路，所有法律責任均由登記車主承擔。部分民眾因貪圖便利或應親友情面出借證件，往往收到補稅通知或鉅額罰單時才驚覺代價沉重。稅務局強調，車主應隨時留意名下車輛狀態，避免因疏忽承擔龐大補稅負擔。

根據近3年違反《使用牌照稅法》第28條第2項的數據統計，註銷牌照後仍上路的案件居高不下，112年至114年間，稅務裁罰案平均每年約1200至1400件，裁處總金額共達1049萬多元。警方統計更顯示，查獲註銷牌照上路案件從112年的511件、113年的771件，至114年暴增至1441件。警方提醒，不論車主本人或親友代駕，只要牌照註銷仍行駛上路即屬違規。

警方表示，聯合稽查時，員警會透過車牌或車身號碼查詢，一旦確認為註銷牌照，即依《道路交通管理處罰條例》第12條舉發，並當場移置車輛及扣繳牌照，稅務違規部分則由稅務機關後續處理。現場會向駕駛人說明法規，確保執法透明，也提醒民眾勿心存僥倖。

稅務局進一步說明，車輛牌照註銷後仍上路，1年內第1次查獲者，罰鍰為應納稅額0.6倍，第2次及以上為1.2倍，故意違規最高可處2倍，每次裁罰金額上限15萬元。

苗栗監理站表示，目前尚未發現明確借名登記情形，車輛登記與過戶流程已有嚴格規定。委託他人代辦過戶時，必須檢具新舊車主雙方證件、印章及行車執照正本，新車主還需投保強制險並結清牌照稅與違規罰鍰，文件齊備後才能完成登記。

監理站同時提醒，若車輛因逾期檢驗被註銷，車主應將號牌及行照繳回並辦理註銷，號牌若已註銷仍上路，依《道路交通管理處罰條例》可處新台幣3600元以上、3萬6000元以下罰鍰，並移置保管車輛及扣繳牌照。