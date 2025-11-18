苗栗牧場驚傳狂犬病例 鼬獾咬傷犬隻！全場畜類緊急施打疫苗

苗栗縣某牧場近日傳出有犬隻遭鼬獾咬傷感染狂犬病，縣府農業處在確定確診後，立即啟動防疫檢疫措施。（圖／報系資料照）

苗栗縣某牧場近日傳出有犬隻遭鼬獾咬傷感染狂犬病，縣府農業處在確定確診後，立即啟動防疫檢疫措施，包括對牧場所有畜類施打狂犬病疫苗，並擴大牧場周邊檢疫，以確實控制狂犬病防止擴散。同時，縣府並針對近日引發社會熱議的「人人犬舍」事件，18日做出懲處，將動防所長張俊義降調為專員，農業處長陳樹義則自請處分，另由縣長鍾東錦審酌裁處。

據悉，苗栗縣這家牧場中所飼養的一隻犬隻，日前遭到鼬獾咬傷後出現狂犬病發病現象，苗栗縣政府農業處經將鼬獾屍體送交生多所檢疫後，9日由防檢署通知農業處確定是狂犬病陽性反應，農業處隨將受傷犬隻帶回動防所內安樂後採集檢體送交獸研所檢驗，也確認為狂犬病陽性。

廣告 廣告

苗栗縣長鍾東錦在18日的縣務會議上，針對日前引發社會關注的「人人犬舍」事件，正式裁定懲處名單。（圖／報系資料照）

農業處長陳樹義報告，動防所獲報立即啟動防疫措施，派員赴牧場對全場牛隻、畜類補強狂犬病疫苗，同時，依照「疑患狂犬病咬人或接觸疑患狂犬病野生動物之犬貓標準作業程序辦理」針對牧場周邊擴大檢疫範圍，及於周邊2個鄉鎮。並持續監控防制狂犬病疫情擴散。

另外，苗栗縣長鍾東錦在18日的縣務會議上，針對日前引發社會關注的「人人犬舍」事件，正式裁定懲處名單。縣府除對犬舍業主進行重罰與廢止營業執照外，並依政風處調查結果作出人員職務調整及懲處。政風調查結果並未查有收賄貪瀆等情事，但有查核疏漏、人力配置不當等問題給予嚴正檢討，為強化動保機制，縣府已決定調整動防所張俊義所長職務，將張俊義調為農業處專員。（9職等調為8職等）

縣府人事處表示，另農業處長陳樹義因督導不周自請處分、併同動防所長張俊義及相關人員送考績委員會懲處。動防所秘書鄭宛芯調陞動防所長，農業處專員鄭連春調任動防所秘書並代理寵物管理課長。寵物管理課長彭奕銘調整為防疫檢疫課長 。防疫檢疫課長劉凱軒調整為技士。

另外，縣府承諾持續加強動防所資源及人力配置，以完善犬隻收容與後續安置工作，保障動物權益及公共利益，並接受社會監督。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家／樂天突宣布12月離開台灣 中職奪冠後首次員工旅遊行程曝光

颱風吹垮反射鏡砸車國賠11萬！「區公所轉向承包商求償」糗踢鐵板

中國航空慘了！逾49萬張赴日機票取消 專家：衝擊比日本業者更大