苗栗特教28位畢業生勇敢追夢迎向未來 邱副縣長親頒縣長獎

國立苗栗特殊教育學校十日舉辦第二十五屆畢業典禮，以「勇敢追夢，展望未來」為主題，歡送國中部及高職部汽車美容服務科、餐飲服務科及綜合職能科共二十八位畢業生邁向人生新階段。苗栗縣副縣長邱俐俐與市長余文忠親臨會場，頒發縣長獎並向畢業生表達祝賀與勉勵。（見圖，左二為邱俐俐副縣長）

國立苗栗特殊教育學校校長劉雅欣表示，今年畢業典禮主題「勇敢追夢，展望未來」，正是畢業生在苗栗特教求學歷程的最佳寫照。近年來學校透過職業教育、社區實習、融合教育、適應體育及多元體驗課程，培養學生生活自理、職場適應與社會參與能力。許多學生從缺乏自信到能勇於表達自己，從需要協助到逐步邁向獨立，展現特殊教育「看見潛能、成就可能」的重要價值。

廣告 廣告

典禮中除頒發畢業證書外，也表揚縣長獎、議長獎、市長獎、校長獎、家長會長獎及各項優秀表現獎項，肯定學生在學業、實習、服務及品德等方面的努力與成長。現場並播放畢業回顧影片，由在校生獻上祝福表演，畢業生代表分享求學心路歷程，場面溫馨感人。此外，學校也特別表揚服務滿二十五年九個月的退休教師助理員廖崇光，感謝其長期陪伴學生學習與成長，將青春歲月奉獻於特殊教育領域。

苗栗縣副縣長邱俐俐指出，人生最可貴的，從來不是贏過別人，而是不放棄自己。長大的速度可以不同，生命的價值從來相同。人生也從來不是同一張考卷，每個人都有屬於自己的步伐與方向。今天領到的，不只是一張張畢業證書，而是一段段沒有被放棄的人生。這份榮耀屬於孩子，也屬於一路陪伴孩子成長的家長與老師。尤其看到家長席，她相信許多人都有同樣的感受。那些曾經看不見答案的日子，那些放不下的牽掛，到了今天，看著孩子穿上畢業袍、走上舞台，終於一步一步走成了眼前的模樣。邱副縣長強調，未來縣府將持續在鍾縣長的帶領下打造更友善、更有溫度的教育環境，陪伴每一位孩子找到自己的位置、看見自己的價值，勇敢走向屬於自己的人生。