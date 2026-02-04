苗栗狂男撲警砍 恐怖視角曝 警急開2槍擊斃

員警喝令嫌犯把刀丟下，但嫌犯緊握手上的刀不斷逼近。（圖／東森新聞）





苗栗市南苗市場上午七點多發生驚悚持刀砍警案，一名40歲鍾姓男子突然拿折疊刀，揚言要殺人，員警接獲報案趕到，朝他噴辣椒水，喝令他丟下手上的刀，但男子情緒失控，發狂衝向員警狂砍，員警被砍兩刀頭破血流，三位民眾見狀衝上前幫忙壓制，另一名員警情急開槍，嫌犯腹背中槍，但另一槍誤傷見義勇為民眾手掌，三人緊急送醫，不過嫌犯搶救後不治身亡，受傷員警身上的密錄器也紀錄下整個恐怖過程。

員警vs.持刀鍾姓嫌犯：「把刀放下，把刀放下喔。」

廣告 廣告

員警喝令嫌犯把刀丟下，但嫌犯緊握手上的刀不斷逼近，員警一轉身，嫌犯就撲上來攻擊，兩人扭打成一團，一旁民眾衝上前幫忙，這時傳出兩聲槍響。

遭流彈誤傷民眾羅先生vs.員警：「（你打到我的手了啦），喔。」

流彈誤傷一位民眾，中彈的嫌犯還頑強抵抗，三位民眾奮不顧身以肉身壓制，但朱姓員警已經被砍到頭破血流。

員警vs.市場攤販：「快點快點叫支援，（喂不要讓他跑掉喔。）」

嫌犯腹部中彈被抬上擔架，遭砍的員警和被誤傷的民眾也全都送醫。驚險場面發生在苗栗市南苗市場，上午七點四十五分，40歲鍾姓嫌犯拿著持折疊刀，跟攤販借手機，市場管理員趕快報警，2名員警到場，立刻喝令要他丟刀，但嫌犯不從還逼近員警，員警朝他噴辣椒水，嫌犯失控猛衝，員警後退時不小心跌倒，被男子砍傷頭部，另一名員警眼看情況危急，立刻開槍。

南苗市場管理員謝先生：「你拿刀子幹嘛，他說他要殺人啊，我說你要殺誰，什麼中苗郵局那些啊，他在裡面喔，突然間看到警察，一下就闖出去就殺啊。」

苗栗分局副分局長徐文明：「疑似是要借手機不成啊，他擊發兩槍，其中1發擊中男子腹部，1發不慎擊中一名協助的，民眾左手掌。」

鍾姓嫌犯左上臂，左胸和左腹都有傷勢，經過三小時急救宣告不治。據了解他是後龍人未婚，曾經在市場擺攤賣菜，但他因為長期酗酒吸毒，患有思覺失調症，2005年開始住院接受治療，但病情時好時壞，2008年曾拿酒瓶攻擊警察，住院期間兩度在病房毆打病友，甚至在停車場拿鐮刀砍傷人，被依殺人未遂判刑1年4個月，監護三年，是地方問題人物，衛生局也有列管輔導，這次怎麼會突然持刀跑到苗栗市南苗市場，失控攻擊員警，由於他已經死亡犯案動機，恐怕難以釐清。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

苗栗發生砍人案！羅男捨命助警中彈 市場攤販曝為人

苗31歲警頭被砍兩洞住加護 警市場開槍遭質疑

新／台南、苗栗接連爆傷人襲警！ 警政署說話了

