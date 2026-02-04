苗栗狂男砍警頭部中彈送醫 攤商不忍了氣爆怒吼：救他幹嘛

記者陳佳鈴／苗栗報導

救護車抵達將鍾男抬上擔架時，現場圍觀的民眾非但沒有一絲同情，反而群情激憤地怒罵，甚至質疑為何要救這種「不定時炸彈」。（圖／翻攝畫面）

苗栗市南苗市場今（4）日清晨發生隨機砍人案！41歲鍾姓男子，持刀大鬧市場，見到趕來的警察竟隨機攻擊並砍傷員警頭部，最終遭警方開槍擊中胸口制伏。然而，當救護車抵達將鍾男抬上擔架時，現場圍觀的民眾非但沒有一絲同情，反而群情激憤地怒罵，甚至質疑為何要救這種「不定時炸彈」，顯示當地居民長期以來的恐懼與積怨已達臨界點。

附近攤商表示，鍾男經常神情恍惚在市場出沒，讓做生意的人和買菜的民眾不堪其擾。今日上午7時許，正值買菜尖峰時段，鍾男竟持刀在博愛街市場內閒晃，眼神兇狠地揚言要殺人。許多逛市場的婆婆媽媽見狀嚇得驚聲尖叫、四處逃竄，恐慌氣氛瞬間籠罩整個南苗市場。

鍾男持刀在博愛街市場內閒晃，眼神兇狠地揚言要殺人，許多逛市場的婆婆媽媽見狀嚇得驚聲尖叫、四處逃竄。(圖/翻攝畫面)

警方趕抵後，鍾男竟殺紅了眼，揮刀猛砍員警頭部2刀，導致員警血流如注。在一陣混亂與槍響後，鍾男胸口中彈倒地，但一名見義勇為上前幫忙壓制的熱心民眾，手掌也不幸遭到誤擊受傷。

目擊這一幕的居民既心疼又憤怒。心疼的是保護人民的警察和熱心鄰居受重傷。當救護人員將胸口中彈的鍾男抬上救護車時，壓抑已久的民怨徹底爆發。一名氣不過的民眾當場對著現場怒吼「救他幹嘛！他砍警察欸！」不少人也附和痛批「這種人放出來也是害人」、「警察跟路人都被他害慘了」。

