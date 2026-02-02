苗栗狼父「裸下身衝未成年繼女房」想硬上 她遭脫褲急逃往早餐店求助

法院對此案作出判決。圖／翻攝自pexels

苗栗縣一名男子與前妻及其未成年繼女同住期間，竟酒後對繼女伸出狼爪。該名男子於2024年2月19日上午9時許，在住處赤裸下半身闖入繼女房間，強行掀被並跨坐在床上，試圖脫下對方褲子進行性侵，所幸被害人激烈反抗後成功逃離住家，赤腳跑至附近早餐店求助，店家隨即報警處理。

判決書指出，這起事件發生在苗栗縣竹南鎮，被告當時下半身未著衣物，進入繼女房內後，不僅拉扯其外褲及內褲，甚至已將外褲拉至大腿處，明顯具有性侵意圖。

被害人掙扎脫身後，驚慌失措地逃出屋外，向早餐店店員請求協助。早餐店店員證稱，被害人當時情緒極度恐慌、衣著凌亂且未穿鞋，並當場以手機向他人表示「有人要強姦她」，店家立即代為報警。

苗栗地方法院審酌，被告酒後為逞一時私慾，完全未顧自身繼父身分，對被害人造成嚴重身心創傷。考量其事後與被害人及生母達成和解，一審依《家庭暴力防治法》所規定之妨害性自主罪，判處有期徒刑2年6月。

被告不服判決提出上訴，在二審中僅承認有強制猥褻行為，否認具備強制性交的犯意。辯護人主張，被告長期與繼女共同生活，平時互動良好，案發當天因服藥後飲酒過量，導致意識模糊而做出不當舉動，且並未完成性器接合，應改論強制猥褻罪並從輕量刑。

不過台中高分院調查發現，被告主觀上確有意欲對繼女進行性交行為，是因繼女極力反抗、掙脫而逃離房間，致被告未能得逞，就犯罪實行之全部過程予以觀察，被告所為鍥而不捨之舉動，已足以證明其性交之犯意，且與性交行為之進行，在時間、地點及手段上有直接、密切之關聯，不能僅因被告對繼女著手性交未達目的，即反推被告所為僅止於猥褻之犯行，而解免其性交未遂之罪責。

此外，被害人生母事後亦傳訊嚴厲斥責被告，直言其行為「太過分」、「你對女兒的傷害太深，我絕不原諒」、「你，真的太過份了」、「自己在做什麼都不知道」、「當初自己說強姦自己的繼女，世界什麼人都有，原來你也是，真是混蛋」。最終二審合議庭認定，原審量刑並無不當，裁定駁回上訴，全案仍可依法再上訴。

