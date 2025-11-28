苗栗獅潭夢幻紫色仙草花海盛開 11/29至12/14迎賓

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉有不少店家販售仙草產品，鄉公所近年結合在地特色，推出「仙草花節」，「紫爆」的美麗仙草花海吸引遊客，成為鄉內盛事，也吸引不少遊客。鄉公所今年以「獅潭花饗宴」為主題，並串聯在地業者、青年與學校師生，打造地景藝術、花海與美食的冬季盛會，活動時間自29日到12月14日止。

獅潭鄉公所表示，獅潭仙草花節自2021年舉辦以來今年邁入第5屆，吸引全臺民眾慕名而來，今年活動升級，不僅延續仙草花海的浪漫景致，更結合仙草創意美食及集點闖關互動，盼帶給遊客耳目一新的體驗。其中，為推廣在地仙草產業，今年推出「仙草產品刮刮卡」，民眾於活動現場集滿3點即可獲得刮刮卡乙張，張張有獎、即刮即中。集滿5點(共8點)還能挑戰「轉轉盤」遊戲，獲得限定好禮。活動強調「不需消費即可參與」

至於仙草花節不可少的地景藝術，分別以五大主題呈現，分別為靈山潤心、仙氣光窗、星仙草花夢境、潭語織夢及勇敢去愛 For Love，鄉公所強調，地景藝術搭配夢幻仙草花可說是拍照打卡好去處。

另外，活動安排趣味遊戲、小農文創市集及集點闖關，周末假期提供接駁服務，從苗栗火車站直達活動會場，火車站首班為上午8點、末班車中午2點20分；活動會場首班車為上午10點30分、末班車下午4點50分。

