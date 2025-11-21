苗栗獅潭拍仙草花海 遊山間老街、嚐仙草冰、取仙水後攻頂小百岳！一日遊路線超充實
Photo Credits：elly_chou、jenny22angel
2025 獅潭仙草花節像是為山谷套上夢幻濾鏡，淡紫色花海在微風中輕搖，讓人一踏進就忍不住按下快門。沿著神秘小徑走進獅潭老街，老屋、石階與小店散發著純樸的山城韻味；品嚐仙草冰或 Q 彈仙草凍，甜甜地補充滿滿能量。前往挑戰新手也能輕鬆征服的仙山步道，順道到協靈宮取一瓢仙水祈願平安。最後再以鳳淋客家小館的熱騰騰家常滋味，仙氣、山氣與人情味一次收集。
【苗栗獅潭一日遊】
2025獅潭仙草花節
獅潭神秘小徑逛獅潭老街拍照
仙山農場
鳳淋客家小館
仙山登山步道
仙山協靈宮
2025獅潭仙草花節資訊
Photo Credits：shitanflower、elly_chou
2025苗栗縣獅潭鄉仙草花節「獅潭花饗宴」將於 11/29 -12/14，連續三個週末舉行。紫色花海仙氣滿滿，搭配地景打卡點、遊戲闖關集點、週末限定市集&表演，是苗栗每年最盛大、最好玩的花海盛宴。結合在地仙草美食盛宴，要讓旅人盡情感受仙草花海的浪漫與魅力。
活動地點：苗栗縣獅潭鄉大東勢仙草花田 在大東勢道路旁（導航搜尋「苗栗獅潭仙草花海」）
活動日期：2025/11/29～12/14
活動時間：周六、周日9:00～16:00（平日花海園區不封園，可以自行參觀）
獅潭神秘小徑逛獅潭老街拍照
Photo Credits： _fredlin58
獅潭新店老街的神秘小徑真的超隱密，位於苗栗獅潭鄉文化會館對面，知名的獅潭仙山仙草旁邊，入口處吊掛著神秘小徑的牌子，走進巷內滿動漫、可愛彩繪的牆面，瞬間讓人眼睛為之一亮。全長約莫 10公尺，龍貓、哆啦A夢、神隱少女、航海王、冰雪奇緣、小小兵、海綿寶寶、憤怒鳥….等一幅幅生動畫作，迎接到來的旅客。
開放時間：24小時
地址：苗栗縣獅潭鄉新店村98號對面
交通：建議自行開車
仙山農場吃仙草冰仙草凍等甜品
https://www.instagram.com/p/CoMoW3syab1/
Photo Credits：__weloveeating__、jiaaachiii
來到苗栗可以嚐美食小吃又能賞花的景點之一就是仙山農場的星仙草，傳承三代手藝，從仙草採收、熬煮都親自處理，製成純正天然仙草茶、仙草凍等各式甜品；在盛開櫻花樹下品嚐在地美味，浪漫春旅就該這樣安排。
開放時間：11:30-8:00
地址：苗栗縣獅潭鄉
交通：建議自行開車
鳳淋客家小館嚐客家料理
Photo Credits： eateat526
在獅潭地區擄獲不少在地人味蕾的客家料理餐廳，座位不多但有包廂可供聚餐使用。不少吃過的客人都稱讚將客家菜部份重口味進行改良，吃得更順口，其中油雞沾桔醬、薑絲大腸、炸溪蝦、蔥爆牛肉…等，都是店內人氣很高的餐點。
營業時間：11:00 -19:00
地址：:苗栗縣獅潭鄉竹木村大興窩20之6號
交通：建議自行開車
仙山登山步道新手友善小百岳
Photo Credits：sunny.glowdays、jenny22angel、vul4780106
苗栗獅潭鄉的仙山，編號33 的小百岳，步道全長1.6公里，屬環狀路線，路面包含原始路徑、石階與岩壁，路線不長來回含休息約2 小時左右可完成。山頂視野極佳，可眺望神仙縱走的綿延山峰與獅潭鄉溪谷，各個季節皆適宜攀登。
開放時間：24 小時開放
地址：苗栗縣獅潭鄉
交通：建議自行開車
仙山協靈宮取仙水求平安
Photo Credits： leeno.tw
「仙山靈洞宮」位於苗栗縣獅潭鄉，廟裡有為信眾點光明燈、安太歲、於協靈宮中提供仙水飲用。相傳民國三十一年，在仙山一處忽湧泉水，當年正逢瘧疾傳染各地，當地一蕭姓村民受九天玄女託夢指示，求取仙水治好家人的瘧疾，口耳相傳之後，求水之人便絡繹不絕，便展開仙山九天玄女的信仰香脈。
開放時間：5:00-20:00
地址：苗栗縣獅潭鄉24號
交通：建議自行開車
*自然景觀可能因氣候、季節緣故有所不同，實際依現場為主
撰稿者/韓微微
