▲苗栗獅潭鄉仙草花節登場，浪漫紫色花海就像普羅旺斯。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣獅潭鄉的仙草花盛開，片片花海隨風搖曳，引人入勝。縣府與獅潭鄉公所、農會今天在大東勢花田舉辦仙草花節開幕活動，吸引無數遊客置身花海留下美麗倩影。縣長鍾東錦與花農們盛情邀約國人到獅潭賞花，並品嚐仙草和仙草創意風味料理。

▲親子在嘉年華會泡泡遊戲區開心同樂，現場洋溢繽紛歡笑。

獅潭鄉仙草花節自民國110年起舉辦至今邁入第5年，已成為苗栗年度盛大活動之一，去年吸引約15萬人次慕名而來。今年仙草花節活動再升級，不僅延續仙草花海的浪漫景致，更增加5大主題地景藝術，並結合仙草創意美食及集點闖關互動，帶來耳目一新的體驗。

縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、行政院中部辦公室副執行長李貴富、獅潭鄉長劉淑能、代表會主席林昌元、獅潭鄉農會理事長古明育等3巨頭上午一起為仙草花節活動揭幕，多個鄉鎮市長及地區議員也到場共襄盛舉，感受獅潭鄉紫色花海的浪漫饗宴。

獅潭鄉長劉淑能指出，獅潭仙草花節從第一年的「一坵田」到現在已經超過一公頃，現在正值盛開，一整片的紫色花海，就像南法的普羅旺斯的薰衣草田一 樣，相當浪漫，尤其花季期間大片的花海隨風搖曳，其間蜂、蝶飛舞，一眼望去，美不勝收。

縣長鍾東錦指出，農業結合觀光休閒才能創造更大效益，今天看到現場滿滿遊客，可見獅潭仙草花季相當成功。鍾東錦表示，獅潭鄉是很傳統的客家庄，保留很多客家特色，像目前全台僅有的「茶壽」。他說，去年獅潭仙草花活動吸引超過15萬遊客到訪，相信今年會更熱鬧，也歡迎國人到獅潭來欣賞浪漫的紫色花海，並體演客家特色的文化和美食，感受獅潭的魅力。。

獅潭鄉公所表示，仙草花節從11月29日至12月14日，為方便遊客前往，活動期間，周末假期提供接駁服務，從苗栗火車站直達活動會場，全程約40分鐘，平均每20分鐘一班，火車站首班為上午8:00、末班車14:20；活動會場首班車10:30、末班車16:50。民眾搭乘接駁車還能集點，並參與刮刮卡活動。歡迎國人來獅潭，漫步於粉紫仙草花海，體驗最具創意與特色的花季饗宴。