苗栗獅潭鄉仙草花節 紫色花海宛如普羅旺斯

▲苗栗縣獅潭鄉仙草花節登場浪漫紫色花海就像普羅旺斯美極了。（記者江乾松攝）

苗栗縣獅潭鄉的仙草花盛開，片片花海隨風搖曳，引人入勝。苗栗縣政府二十九日與獅潭鄉公所、鄉農會在大東勢花田舉辦仙草花節開幕活動，吸引無數遊客置身花海留下美麗倩影。縣長鍾東錦與花農們盛情邀約國人到獅潭賞花，並品嚐仙草和仙草創意風味料理。

獅潭鄉仙草花節自民國一一○年起舉辦至今邁入五年，已成為苗栗年度盛大活動之一，去年吸引約十五萬人次慕名而來。今年仙草花節活動再升級，不僅延續仙草花海的浪漫景致，更增加五大主題地景藝術，並結合仙草創意美食及集點闖關互動，帶來耳目一新的體驗。

縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、行政院中部辦公室副執行長李貴富、獅潭鄉長劉淑能、代表會主席林昌元、獅潭鄉農會理事長古明育等三巨頭上午一起為仙草花節活動揭幕，多個鄉鎮市長及地區議員也到場共襄盛舉，感受獅潭鄉紫色花海的浪漫饗宴。

獅潭鄉長劉淑能指出，獅潭仙草花節從第一年的「一坵田」到現在已經超過一公頃，現在正值盛開，一整片的紫色花海，就像南法的普羅旺斯的薰衣草田一 樣，相當浪漫，尤其花季期間大片的花海隨風搖曳，其間蜂、蝶飛舞，一眼望去，美不勝收。

縣長鍾東錦指出，農業結合觀光休閒才能創造更大效益，今天看到現場滿滿遊客，可見獅潭仙草花季相當成功。鍾東錦表示，獅潭鄉是很傳統的客家庄，保留很多客家特色，向全台僅有的「茶壽」。他說，去年獅潭仙草花活動吸引超過十五萬名遊客到訪，相信今年會更熱鬧，也歡迎國人到獅潭來欣賞浪漫的紫色花海，並體演客家特色的文化和美食，感受獅潭的魅力。

獅潭鄉公所表示，仙草花節從十一月二十九日至十二月十四日，為方便遊客前往，活動期間，周末假期提供接駁服務，從苗栗火車站直達活動會場，全程約四十分鐘，平均每二十分鐘一班，火車站首班為上午八時、末班車下午二時二十分；活動會場首班車上午十時三十分、末班車下午四時五十分。民眾搭乘接駁車還能集點，並參與刮刮卡活動。歡迎國人來獅潭，漫步於粉紫仙草花海，體驗最具創意與特色的花季饗宴。更多活動資訊，請至「獅潭花饗宴」粉絲專頁查詢：https://reurl.cc/NN6K9n?。