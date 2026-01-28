苗栗獅潭鄉橘莓戀 表揚獲獎農民

苗栗縣獅潭鄉「橘莓戀、柑橘一桔go」苗栗縣桶柑莓評鑑暨農特產品創新行銷展售活動日昨在義民廟前廣場熱鬧登場，安排的藝表演、桶柑促銷、酸柑茶DIY製作等，吸引了不少遊客參與，充滿了年節歡樂氣氛，苗栗縣政府秘書長陳斌山到場推荐獅潭草莓、桶柑品質優異，歡迎到獅潭鄉採果、品嚐美食，體驗客庄風情。

苗栗縣是全台草莓最主要的專業栽培區，全縣種植面積超過四五○公頃，佔全台75％，其中獅潭鄉種植約四十公頃，年產量三二○公噸，獅潭鄉同時也是苗栗縣桶柑的主要產區之一，種植面積約一二○公頃，年產量一千七百公噸，獅潭出產的柑橘以桶柑為主，另有茂谷等品種，果肉多汁，果香四溢；草莓品種有香水、豐香，顆顆飽滿，風味絕佳，深受消費者喜愛。縣府為協助行銷該鄉的草莓、桶柑，每年補助鄉農會辦理橘莓戀活動，皆吸引大批遊客參與，已形成當地年度盛會。

今年的「橘莓戀、柑橘一桔go」活動，結合全縣優質農特產品共同展售，同時推出「桔來Ya」─桔時到桶柑促銷、手作主題DIY酸柑茶製作等活動，在舞台區亦安排藝文表演等，呈現年貨大街的熱鬧情景，吸引不少遊客參與。

昨天的開幕儀式中，苗栗縣政府秘書長陳斌山與縣議員楊恭林、陳春暖、孫素娥、獅潭鄉長劉淑能、卓蘭鎮長詹錦章、鄉農會理事長古明育、常監謝壬濱、總幹事黃煥祥、南庄鄉農會總幹事陳乾安、頭份市農會總幹事羅清香、南龍區漁會總幹事顏德坤等人共同?動這項活動，並頒獎苗縣桶柑、獅潭草莓品鑑獲獎農民。

苗栗縣桶柑評鑑：特等：卓蘭徐可憲。頭等：三灣彭燕芳、頭份陳柏勳、獅潭謝英杰。貳等：公館楊森雄、獅潭陳富機。參等：三灣翁紹雲、獅潭謝盛滄、謝李庫、頭份張智麟。獅潭草莓評鑑：特等：黃宏昌。頭等：丁氏征沈木山、鍾維祥。貳等：江怡蓁、鍾文標、謝其忠。參等：張舜宗、江用霞、廖繨森、曾道松。