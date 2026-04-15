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苗栗獅潭「銀髮健身俱樂部」揭牌 鍾東錦鼓勵長輩多運動享受健康生活 173

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

苗栗縣已正式邁入高齡化社會，苗栗縣府為強化高齡友善環境，目前全縣已建置11處「銀髮健身俱樂部」，14日苗栗縣獅潭鄉「銀髮健身俱樂部」在獅潭衛生所正式揭牌，縣長鍾東錦鼓勵所有老年人都踴躍走出家庭，多多利用俱樂部健身器材，讓老年生活更健康快樂。

衛生局指出，銀髮健身俱樂部增添專為銀髮族設計的專業健身器材與健康促進設備，讓熟悉的空間，成為守護健康的重要場域，達到「就近運動、在地老化」的目標。獅潭鄉銀髮健身俱樂部導入多項高齡專用設施，包括等速肌力訓練機、律動機、跑步機等心肺訓練器材，並規劃瑜珈課程。

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同時，銀髮健身俱樂部安排具中級體適能或延緩失能指導資格的專業教練，協助長者依照體能狀況循序漸進訓練，培養規律運動習慣，有效提升心肺功能、增強肌耐力與平衡感，降低跌倒風險、延緩退化速度。

鍾東錦指出，獅潭是苗栗的長壽之鄉，目前65歲以上的長輩佔全鄉3分之1，除了社區照顧關懷據點，他認為長輩適度的運動也很重要。銀髮健身俱樂部有好的設施設備及專業老師，尤其可以讓長輩在一起安全運動，他鼓勵老年人都踴躍到健身俱樂部，縣府也會持續打造更安全舒適的的優質環境，讓長輩們享受健康及快樂地慢慢變老的生活。

另外，苗栗市長余文忠也指出，苗栗市老年人口比例約為18%，平均每5人中就有1人屬於銀髮族，守護長輩的健康第一步就是邀約長輩進入社區據點，活到老、學到老，期待所有的長輩都能一直擁有穩健的步伐。如同苗栗市鄉村地區整體規劃所強調的民眾參與精神，無論老幼，每個人都是這座城市跳動的脈搏。

照片來源：苗栗縣政府提供

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