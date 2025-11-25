苗栗獨居男子生日陳屍家中 警拘提2人因涉案重大檢方聲押

苗栗市獨居老翁生日陳屍家中，警拘提2名酒友涉案重大遭聲押。（圖：警方提供）

苗栗市67歲鄭姓獨居男子，24日被發現陳屍家中，但頭部有可疑撕裂傷，檢警驗屍不排除有他殺嫌疑，警方專案小組24日晚間循線拘提死者鄭姓男子的2名酒友到案。2名酒友到案後，則互推是喝酒起爭執，是對方動的手，全案警方偵訊後依殺人罪嫌移送地檢署。檢察官複訊後則是以涉案重大有串證之虞為由，向法官聲請羈押2名酒友。

苗栗警分局北苗派出所24日上午接獲居家服務員報案，指稱67歲獨居的鄭姓男子，倒臥在住家客廳已經死亡多時。警方到場發現鄭姓老翁左額有深度撕裂傷，頸部和眼睛都有異常傷勢，警方懷疑案情不單純。專案小組過濾附近監視器，發現死者鄭姓男子的酒友蕭姓男子和謝姓男子涉有重嫌。

專案小組初步調查，居服員於22日上午曾訪視鄭姓男子，當天下午蕭姓和謝姓男子都進入死者鄭姓男子的住家，待了約1個小時後離開，接著鄭姓老翁就沒有再出門。警方24日晚間循線拘提蕭姓和謝姓男子到案，2人聲稱經常3人一起喝酒，22日因細故起爭執，互推是對方持鈍器毆打老翁，而老翁受傷倒地後2人就立即離開死者住處，並不知道老翁已傷重身亡。

全案警方在偵訊後，依殺人罪嫌移送地檢署偵辦。檢察官在複訊後，25日晚間以被告2人涉案重大有串證之虞為由，向法官聲請羈押2名被告。至於死者確實死亡原因，後續則由檢警進一步調查當中。（彭清仁報導）

