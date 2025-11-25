苗栗獨居男子陳屍家中 警拘提2嫌朝殺人案偵辦

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗市67歲鄭姓獨居男子昨天被發現頭、頸有不明傷勢，倒臥住家死亡，警方調查鄭男在2名男子造訪後就沒再出門，拘提2男到案，朝殺人罪嫌偵辦。

苗栗縣警察局苗栗分局今天指出，居服員昨天上午前往鄭姓獨居男子家中，發現他倒臥客廳，額頭有撕裂傷，已無氣息，通報警消人員到場，確認男子已死亡。

員警到達現場發現，男子除頭部有外傷，頸部和臉部都有不明挫傷、瘀青，懷疑案情不單純，進一步調閱周邊監視器畫面，發現謝姓（42歲）、蕭姓（27歲）男子22日曾前往鄭男住家，停留約1個多小時離開之後，鄭男就沒有再出過家門。

警方拘提謝姓、蕭姓2男到案，初步調查，2人和鄭男為舊識，坦言有前往死者家中一起喝酒，期間與死者有發生爭執後離開，不知道對方已經死亡。

附近鄰居指出，鄭男1人住在福星街的透天厝多年，沒有結婚也沒有小孩，平日幾乎沒有和鄰居交談，不過有時候會和朋友在騎樓下喝酒、聊天，甚至還會唱歌，但不會影響到其他人，大家也都不以為意，聽聞死者今天生日，未料竟會發生此事。

苗栗分局指出，目前全案朝殺人案偵辦，2名嫌犯目前仍在偵訊中，至於死者真正死亡原因仍待報請檢察官相驗釐清。（編輯：方沛清）1141125