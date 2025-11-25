苗栗獨居男陳屍家中 警驚覺「是他殺」揪2嫌！互控對方下的手

苗栗一名獨居男子陳屍家中，警方循線拘提2名曾到其家中飲酒的男子進行偵訊，釐清案情。（翻攝自Google Maps）

苗栗市一名獨居的67歲鄭姓男子在生日前夕被發現倒臥家中身亡。起初以為是跌倒意外，然而警方採證發現男子身上有不明傷勢，懷疑案情並不單純，將案件轉往他殺偵辦。經調閱監視器後，循線找到42歲的謝姓男子和27歲蕭姓男子，2人曾在22日來到鄭男家中，他們離開後鄭男就沒有再出過家門。謝、蕭都稱是對方動手傷害鄭男，並稱不知道鄭男已經死亡。

生日前陳屍家中 警揪疑點懷疑他殺

綜合媒體報導，一名單身無子女的67歲鄭姓男子平時獨自居住在苗栗市福星街一處透天厝，該房屋為雙親遺留，登記在鄭男胞弟名下。今（25日）是他的生日，未料24日上午社政關懷獨老居家照服員前往其住處探視，竟發現他倒臥客廳血泊中，警消獲報到場確認已死亡。

鄭男額頭有撕裂傷，起初以為是跌倒造成的意外，不過鑑識人員採證發現，其頸部、臉部有不明挫傷和瘀青，因此懷疑案情不單純，可能有他殺嫌疑。

2男曾上門喝酒 發生爭執互控對方下的手

警方調閱周邊監視器發現，22日下午有2名男子來到鄭男的家中，停留約1個多小時後離開，鄭男自此也未再外出，再被發現已是24日的早上。警方循線找到42歲的謝男和27歲的蕭男，2人和鄭男是舊識，供稱當天識到鄭男家中一起喝酒，但過程中發生了爭執。

據報，謝男有竊盜、公共危險前科，蕭男則為毒品、詐欺前科，2人平時無業，24日晚間被拘提到案，2人都說是對方動手傷害鄭男，並聲稱不知道他已經死亡。

全案朝殺人案進行偵辦，2名嫌疑人仍在偵訊當中，至於鄭姓男子的確切死因為何，苗栗分局表示還要報請檢察官進行相驗釐清。

★鏡週刊關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

