苗栗獨居翁陳屍家中 2嫌涉犯殺人罪遭聲押

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗市67歲鄭姓獨居老翁被發現在住家死亡，身上有不明傷勢，案發前曾到鄭翁住處喝酒的謝姓、蕭姓2名男子到案後互控對方動手打老翁。檢方訊後依涉共犯殺人等罪嫌向法院聲請羈押。

鄭姓老翁獨居在苗栗市福星街一間透天厝，昨天上午被居服員發現倒臥客廳，已無氣息，警方獲報到場發現鄭男頭部有可疑傷勢，經調閱附近監視器畫面，發現謝姓（42歲）、蕭姓（27歲）男子於22日曾前往鄭男住家，兩人停留約1個多小時後，共乘1輛電動機車離開，而鄭姓老翁此後就沒有再出過家門，直到居服員昨天前往探視，發現老翁出事報警。

檢警初步相驗，鄭翁頭部有疑遭鈍器毆打傷勢，預計27日進一步解剖釐清死因。而謝姓、蕭姓男子遭警方拘提到案後，坦言22日曾到鄭男家中一起喝酒，期間有發生爭執，但對於鄭男傷勢，謝、蕭兩人互相指控是對方動手打的。

苗栗地檢署表示，鄭姓老翁於住處死亡案，經檢察官訊問後，認謝姓、蕭姓被告2人共犯殺人等罪嫌，犯罪嫌疑重大，均向法院聲請羈押禁見。（編輯：林恕暉）1141125