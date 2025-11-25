苗栗獨居翁離奇死亡！疑遭酒後暴打 2男遭聲押

鄭姓獨居老翁被居服員發現頭部受傷，陳屍家中。（圖／東森新聞）





苗栗市發生離奇命案，昨（24）日上午9點多，一名67歲的鄭姓獨居老翁被居服員發現頭部受傷，陳屍家中。起初以為是他不小心摔倒，但警方追查卻發現，他的頸部與眼部有不明挫傷，循線追查找到42歲的謝姓以及27歲蕭姓男子，他們表示，當天去找鄭姓老翁喝酒，過程中發生爭執，失手傷人後就離開現場。警方依強盜殺人罪嫌將兩人移送，檢方已向法院聲請羈押禁見。

監視器拍下2名男子從屋內走出，其中一人先騎機車，接著回來載另一個人，明明屋內有人受傷倒地，卻放任不管，沒報案求救，這畫面成了命案鐵證。民宅周圍拉起長長封鎖線，獨居的67歲鄭姓男子被居服員發現，已陳屍家中整整2天。

記者vs.附近民眾：「社工會來固定幫他整理房子啊，然後送便當給他吃啊，然後死在裡面。不曉得是什麼原因，他都沒有跟人家聯絡，就靜靜的，很少跟人家交談。」

事發在昨日上午9點多，苗栗市福興街的一處民宅，67歲鄭姓男子未婚沒小孩，住在雙親留下的老房子，社工都會定期關懷。原本還以為他不小心跌倒撞傷頭暴斃，但警方採證發現，他的頸部及眼部有不明挫傷，調閱監視器追查，案情大逆轉，變成他殺命案。

苗栗分局偵查隊隊長林文元：「兩人表示前往死者家中飲酒，停留大約1個小時，期間與死者發生爭執。」

兩名男子遭拘提到案，還原過程，原來42歲的謝姓男子及27歲蕭姓男子常到死者家喝酒，之前曾因為酒後砸毀死者家中物品被報警懷恨在心，22日兩人又到他家喝酒，沒想到黃湯下肚，3人爆發口角 ，竟隨手拿起物品毆打鄭姓男子後，就騎車離去。

記者vs.蕭姓凶嫌vs.謝姓凶嫌：「你們為什麼要殺他？」

面對記者詢問，嫌犯裝做什麼都不知情，據了解，兩人居無定所，一個有竊盜公共危險前科，另一個是毒品及詐欺前科。現在疑似犯下殺人重罪，兩人還互相推卸責任。

法醫高大成：「頸部有傷口，這就不對勁了，指甲要趕快剪起來，看是不是有老翁的皮屑。」

法醫高大成說，要判斷是不是他殺，最好的辦法就是驗嫌犯的指甲有沒有死者的皮屑，要是真有，兩人也逃不掉。鄭姓老翁在生日當天被發現死亡，家屬無法接受，至於確切的死因將相驗釐清，兩名男子被依強盜及殺人罪嫌移送偵辦。

