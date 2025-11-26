苗栗獨居老翁命案 2嫌共犯殺人罪嫌重大收押

謝男(左1)、蕭男(中)被上銬送法辦，經檢方複訊認2人共犯殺人等罪嫌，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押獲准。(記者彭健禮攝)

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市67歲鄭姓獨居老翁命案，警方逮捕有竊盜、公共危險前科的謝男，及有毒品、詐欺前科的蕭男，昨(25日)將2人依強盜致死罪嫌移送苗栗地檢署；檢察官複訊後，認謝、蕭2人相互卸責，且有串證、逃亡之虞，加上攻擊被害者頭部重要器官，依共犯殺人等罪嫌重大，昨晚向法院聲請羈押獲准。

獨居鄭姓老翁25日生日，但他24日被到府關懷的居家照服人員發現倒臥在客廳地板半凝固的血泊中，額頂有撕裂傷，沒有動靜，經通報警、消防人員到場，老翁已死亡。

警方鑑識人員採證後，發現老翁除了頭部傷勢，其頸部及眼部周圍，也有挫傷、瘀青等不明傷勢，懷疑案件不單純，經派出所員警調閱相關監視器影像，發現22日下午有2名男子進入老翁住家，2男待了約一小時後離開，老翁就再也沒有出門。

警方循線於前晚陸續將謝男、蕭男拘捕到案，2人無業、平日四處遊蕩。2人稱，常與老翁一起喝酒，並坦承有於22日下午4點多前往老翁家，因懷疑老翁會檢舉他們騷擾而起爭執。但2人互指對方持鈍器毆打老翁，老翁倒地後，從老翁身上拿取零錢後離開。

檢警昨天相驗，檢察官指示擇日解剖，查明死因；警方依強盜致死罪嫌將2人送辦，惟檢察官複訊後，認謝、蕭2人相互卸責，且有串證、逃亡之虞，加上攻擊被害者頭部重要器官，依共同犯殺人等罪嫌重大等理由，向法院聲請羈押，法院昨晚准押。

