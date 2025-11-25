苗栗獨居老翁陳屍家中 檢警朝殺人罪嫌偵辦 (圖)

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導警方打詐出奇招，這次是假扮成超商店員逮車手。台南警方獲悉詐團要面取現金，趕緊和被害人配合，甚至還提前喬裝成超商店員全程監控，等到車手一現身，一擁而上收網，順利逮到這名詐團車手。為逮車手，員警變裝化身超商員工，監視、收網，一手包辦！（圖／翻攝網路）警方在超商逮人，只是怎麼連超商店員也在其中。當時詐團車手就來到了這家超商，和被害人見面，還以為贓款就要順利落袋，沒想到突然間一堆陌生人衝出，連店員都來參了一腳。其實身穿超商店員制服的，是這位資深的巡佐李文中。辦案的經驗不少，不過變裝可是初體驗。台南市警局新興派出所巡佐李文中表示：「是算緊張也算是有趣啦，嫌犯也是一臉訝異啦，神色真的很...，怎麼連店員都來了。」就是要預防，詐團也伺機提前勘查，警方這次先派了變裝員警進超商埋伏，一面監控還得一面假裝是店員。道具假鈔也上陣，警方打擊詐團，面面俱到！（圖／民視新聞）台南市警局新興派出所巡佐李文中說：「平常在巡邏超商的時候，會看到他們店員在做什麼事情，當然我們是依樣畫葫蘆啦，比如說掃掃地啊或者，搬一些箱子出來也是都有。」等到被害人，確定把假鈔全給了車手，這時便衣員警和變裝巡佐全都一擁而上，把車手制服。台南市警局新興派出所長陳永祺表示：「偽裝起來一方面他可以過濾，他是不是真的來跟被害人，來做交易的車手，然後也可以在第一時間，來控制這個嫌疑人的行動這樣子。」其實變裝還算是小CASE，有時候遇上狡猾詐團，圍捕過程更曲折。台南市警局新興派出所長陳永祺強調：「他如果車手他不下車，他又要求被害人上車的話，就是類似像包夾還是怎麼樣，這種行動的話，就會需要經過比較多次的模擬。」這次投資詐團，要求在超商面交現金，讓警方剛好順勢，用這招變裝秀逮人，車手也只能乖乖認栽。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：超商店員逮車手？ 警方變裝店員警民合作打詐 更多民視新聞報導51歲女涉毒駕拒檢衝撞 警連開8槍擊破輪胎破窗逮人Ｘ新功能打擊中共網軍！他揭1悲慘真相：有些是囚犯運毒新招! "大麻蜂蜜"自美郵寄來台 嫌犯領取被捕

民視影音 ・ 2 小時前