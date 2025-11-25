苗栗獨居老翁陳屍屋內 2街友供詞互推聲押

苗栗市鄭姓老翁陳屍住處，轄區苗栗警分局據報展開查辦，逮捕謝姓（左）、蕭姓（左二）等2名街友，深入釐清2人刑責中。（圖／翻攝畫面）

家住苗栗市的67歲鄭姓老翁，24日上午被長照居服員發現陳屍屋內，轄區苗栗警分局追查發現謝姓、蕭姓2名街友在案發前的22日下午曾赴鄭宅與死者飲酒，席間雙方發生爭執動粗，造成死者頭部有明顯鈍器傷，2嫌供詞互推，被依殺人罪嫌聲請羈押禁見，檢警將查明死因釐清刑責。

據悉，67歲鄭姓老翁生前獨居在苗栗市福星街一棟2層樓透天厝，涉及命案的42歲謝嫌及27歲蕭嫌是街友，平日都在苗栗市區活動，晚間常在苗栗縣立體育場過夜，謝、蕭與死者相識結為酒友，偶而會到鄭宅一起喝酒。

負責照看鄭翁的長照居服員，24日上午聯絡不到人，前往鄭家查看，赫然發現鄭陳屍自宅內後立即報警。轄區苗栗警分局偵查隊及北苗所員警到場發現死者頭部有一處疑似鈍器造成傷痕，死因並不單純，根據鄭宅周邊監視影像，拍到案發前的22日下午，有2名不明男子曾進出鄭家，期間停留約1小時。

北苗所24日下午獲報轄區發生一起電動輔助車被竊案，員警循線逮獲偷車的蕭嫌，經比對赫然發現蕭嫌就是22日下午進出鄭家的2男之一，警方根據蕭嫌供詞查出另一人為謝姓男子，並於24日晚間在苗栗市玉清宮逮獲謝嫌。

2嫌到案後雖坦承曾到鄭宅找死者喝酒，喝了一個小時後，雙方因故發生爭執離去，由於死者頭部有明顯傷痕，謝、蕭2嫌對鄭受傷過程拒不吐實，互推是對方所為，警方已報請苗檢率法醫相驗，查明致死原因後釐清2嫌刑責。

