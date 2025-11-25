苗栗獨居6旬翁圍毆慘死 涉案2街友皆遭檢方聲押

苗栗市一名67歲鄭姓獨居老翁，24日上午被長照居家服務員發現陳屍自宅客廳血泊中，頭部有嚴重深長裂傷，血跡已呈半凝固狀態，明顯死去多時。警方循線逮捕42歲謝姓男子及27歲蕭姓男子，2人皆為街友身分且都有前科，警方將2人移送地檢署偵辦，檢方認為2人犯罪嫌疑重大，均向法院聲請羈押禁見。

涉嫌殺害苗栗67歲鄭姓獨居老翁的嫌犯，謝姓男子及蕭姓男子，警方將2人移送地檢署偵辦，檢方認為2人犯罪嫌疑重大，均向法院聲請羈押禁見。（圖／中天新聞）

苗栗分局指出，24日上午9點20分左右接獲居家服務員報案，表示福興街某民宅內有位老翁倒臥不起，北苗派出所員警會同救護人員趕往現場，發現鄭姓老翁頭部有嚴重深長裂傷，居服員表示一開始還以為是老翁摔倒，看到地上流很多血驚覺情況不妙就趕緊報案。警方初步查勘後發現，死者頭部有一處疑似鈍器造成傷痕，頸部、眼周也有挫傷瘀青，死因並不單純。

警方調閱鄭宅周邊監視影像，發現案發前的22日下午，有2名男子曾進入鄭家，期間停留約一個小時後離開，鄭翁從此就未再出門。警方擴大調閱監視影像清查2人身分，24日下午北苗所獲報轄區發生電動輔助車竊案，員警循線逮獲偷車的蕭嫌，經比對後發現蕭嫌就是22日下午進出鄭家的2人之一，警方根據蕭嫌供稱查出另一人為謝姓男子，並於24日晚間在苗栗市玉清宮逮獲謝嫌。

謝男跟蕭男到案後坦承，22日當天下午前往鄭姓老翁家中喝酒，停留1個小時後才離開，2人表示先前曾經到鄭翁住處喝酒聊天時，酒後砸毀物品被報警，因此懷恨在心，22日又跟鄭翁起爭執，雙方拉扯後一時衝動，就地取材拿鄭翁家中物品毆打對方頭部後離開。不過由於死者頭部有明顯傷痕，謝、蕭2嫌對實際事發過程拒不吐實，都互推是對方所為。

據悉，涉及命案的謝男及蕭男都是苗栗縣民，平日都在苗栗市區活動，晚間則經常在苗栗縣立體育場過夜，謝、蕭與死者相識結為酒友，偶而會到鄭宅一起喝酒。警方查出謝男有竊盜、公共危險前科，蕭男則有毒品跟詐欺前科，都是治安頭痛人物。

全案曝光後1天不到破案，2嫌同日落網，而一查恰巧也是鄭姓老翁的生日。當地的里長把公所本來要給鄭翁的生日禮金轉交給鄭翁的妹妹時，不禁感嘆「他為人善良，實在想不透為何會遭遇不測」。鄭翁的妹妹痛哭表示，發現哥哥頭部傷口筆直又深長，看起來不像跌倒，更像是被利刃所傷，痛斥2名嫌犯手段太兇殘，希望檢警可以查明真相。

鄭姓老翁生前獨居在苗栗市福星街一棟2層樓寬敞透天厝，未婚無子女，家境清寒，住在父母留下的老房子。家屬的悲痛難以言喻，鄭翁如今魂斷在父母留下的老房子裡。警方已報請苗栗地檢署檢察官率法醫相驗，要進一步釐清死因及追究2嫌刑責，謝男跟蕭男也遭移送地檢署，檢察官相驗被害人遺體並進行相關偵查作為，於訊問謝姓、蕭姓被告2人後，認被告2人共犯殺人等罪嫌，犯罪嫌疑重大，因此均向法院聲請羈押禁見。

