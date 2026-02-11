苗栗玉清宮「送神」 媽祖換新衣全程超保密

苗栗縣 / 綜合報導

過新年，穿新衣戴新帽，連神明也不例外，苗栗玉清宮在農曆十二月廿四「送神」這天，幫廟裡十幾尊神明，換新衣回天庭過年，連頭上的帽冠也換上全新的。工作人員說，整個過程必須非常小心慎重，尤其媽祖換衣服就跟女生一樣，必須要有隱私，不能公開。

工作人員小心翼翼，幫神明取下舊的神衣，換上嶄新的衣服和帽冠，過程小心謹慎，工作人員說：「這個線要剪一下，不然會擋住視線。」帽冠的流蘇擋住了神明臉部，還得仔細修剪，讓神明容光煥發，工作人員說這些神衣經過一個多月精心製作，連顏色和刺繡細節都相當講究，工作人員說：「像平面的就是電繡，這個浮雕的就是一定要用手工，去縫製它。」

農曆十二月廿四是「送神」的日子，苗栗玉清宮在神明回天庭前，幫廟裡十幾尊神明，換上全新的神衣，尤其媽祖換衣服就跟女生一樣，要有隱私不能公開，玉清宮總幹事劉基春說：「因為外頭的灰塵，香火，都有可能會把神衣弄髒，所以我們每隔兩三年就會換新衣服來穿，新神衣來穿。」

距離上次神明換新衣，已經過了三年，廟方今年請示神明獲准後，由信徒捐贈新衣，要讓神明穿新衣，戴新帽回天庭過年。

