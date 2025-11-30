苗栗理事長盃競技疊杯賽登場 163名選手拚速手

苗栗縣體育會於11月30日在苗栗縣政府第一辦公大樓大廳舉行一一四年度體育會理事長盃競技疊杯錦標賽，競爭激烈。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣體育會於十一月三十日在苗栗縣政府第一辦公大樓大廳舉行一一四年度體育會理事長盃競技疊杯錦標賽，有來自各縣市一六三名好手參加，各組競爭激烈。 今年賽事區分新人組、一般組、菁英組及親子組四類，從幼兒園到國小、國中的選手皆包含在內，更有許多家長陪伴孩子一同參賽，相當熱鬧。

副縣長邱俐俐表示，疊杯是一種看起來簡單，實際上要在每次失誤、重整中去調適心情，需要很大的耐力和毅力，這種面對挫折重新站起來的精神，也符合教育界倡導的多元及可及性，感謝所有家長、老師、教練對同學的支持和栽培，讓他們在比賽中獲得學業之外的成就感。

苗栗縣政府教育處指出，苗栗縣競技疊杯委員會積極派遣教練前往苗栗縣各國中、小學及幼安教養院授課，希望持續帶動苗栗縣競技疊杯風氣，讓更多人體會「高樓平地起」的刺激與魅力。 另這次特別增設「親子組」比賽項目，鼓勵家長與孩子們一同參與。疊杯規則簡單、器材容易取得，且無論室內或室外都能進行，是一項隨時隨地都能享受的親子運動。