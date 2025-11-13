苗栗縣全縣第七處小型作業所「田芯工坊」十三日在苗栗市溫馨揭牌。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣政府考量身障者難免因年齡增長及家庭照顧能力退化而面臨困境，積極爭取衛福部社會及家庭署資源設立社區式日間作業據點；全縣第七處小型作業所「田芯工坊」十三日在苗栗市溫馨揭牌，提供友善環境照顧身障者，縣府未來將廣設小作坊，讓更多心智障礙者快樂學習、延緩老化，也享受自己的人生。

「田芯工坊」位在苗栗市縣府路一三二號，是苗栗市第三處、全縣第七處「小作所」，由中央獎勵二六八萬餘元及縣府自籌七萬餘元成立，委由社團法人苗栗縣社會福利促進協會承辦，服務時間每周一至周五的上午八時至十六時，每周作業活動共二十小時，另結合權益倡導、社區參與、社會適應、休閒文康、成長活動及家庭支持等多元項目，支持服務對象的學習與成長。

縣府社會處長張國棟表示，全縣有近三千名心智障礙民眾，縣府積極布建日間作業服務據點，提供社區適應及社會融合場所，作為職場領域的培訓，狀況良好者可評估進入庇護工廠，即使能力未達標準，生活上也得到妥適照顧。縣府自一０一年起至今，已爭取社家署獎助二四四六萬餘元，先後在苗栗、頭份、竹南及通霄設立七處「小作所」據點；第八處據點預定十七日緊接著在後龍揭牌啟用。

縣長鍾東錦表示，在這些小作所在學校和專業人士的協助下，不但可以動腦思考和活絡筋骨，學習多元技藝，亦可打發時間並獲得照顧；但他認為，以國人的生活習慣，若以大型據點集中、留宿的方式服務身障朋友，比較不合宜，加上這些對象也會隨著歲月年長、退化，因此縣府對照顧身障朋友更加責無旁貸，未來會持續廣設「小作所」服務更多身障鄉親，讓他們在老化過程，與一般民眾一樣都能快樂學習、延緩退化，享受自己的人生。