苗栗男今生日陳屍家裡 頸眼瘀青驚揭非跌倒...遭2友爆頭奪命

苗栗市民宅驚傳凶殺命案。67歲鄭姓男子遭爆頭身亡，生日變成忌日。讀者提供



苗栗市鄭姓男子今（25）日生日，卻被發現陳屍住家！原本以為單純跌倒喪命，但苗栗警分局員警和鑑識人員採證，發現頸部和眼部有不明的瘀青，進一步調閱相關影像，發生有兩名男子曾進入鄭男住家，兩男離開後，鄭男就再也沒出門。全案大逆轉，改以他殺偵辦，警方追查到兩男到案，今也將透過相驗釐清確切死因。

苗栗警分局以及縣刑大稍早帶回兩男，分別蕭姓男子（27歲）與謝姓男子（42歲），兩人皆有竊盜前科，在警方追問下，兩人坦承22日當天到鄭男家裡喝酒，之後與鄭男起口角，隨手拿鄭家物品敲打鄭男頭部。警方將釐清確切犯案動機。

廣告 廣告

死者是67歲鄭姓男子，他今天生日，卻在生日前夕24日被發現陳屍住處。當時，照服員到鄭男家裡訪視，發現他倒在血泊，血都已經乾了。

死者未婚、獨居，被發現時，額頭有撕裂傷，警方第一時間初判是跌倒，不過，仔細檢查遺體，卻發現包含頸部以及眼睛等部位，出現不明瘀青。

進一步調閱相關影像，發現有兩名男子進去過鄭男的家，兩男離開後，鄭男就再也沒出門。全案隨著追查進度，越來越可疑，警方全力追查兩男身分以及拘到兩男到案說明。鄭男的遺體將在今天相驗。目前全案朝他殺偵辦，警方指出，依照檢察官指示偵辦中。

發稿時間11:08 更新時間11:34

更多太報報導

董事長親上門道歉！石虎柳丁風波農場發聲：誤會化解但「今年一顆都不賣給大苑子」

謝侑芯魂斷大馬25天火化！ 父母淚崩「視訊送別」：無法接受女兒離開

黃明志涉4毒品！9顆藍藥丸初判「愛他死」 與謝侑芯過夜...警不查性侵原因曝