苗栗男便秘自行用長管灌腸 「捅破直腸」糞水倒流腹腔險喪命

一名男子受便秘所苦，自行以長管灌腸，不料竟捅破直腸，進而引發腹膜炎，險些喪命。馬桶示意圖。取自unsplash



苗栗一名65歲黃姓男子因長期受便秘所苦，常自行以瀉藥灌腸，日前再度自行嘗試灌腸，以長管將瀉藥送入直腸深處，不料卻引發劇痛，緊急送醫急診後，電腦斷層掃描赫然發現他的直腸上端有一個巨大破洞，糞水隨著破洞流進腹腔，引發嚴重的腹膜炎。

大千綜合醫院表示，黃姓男子長期受便秘所苦，經飲食控制仍無法改善，因此每天服用強力軟便劑，甚至每隔兩、三天無法解便時，就會自行灌腸。日前他又因連續三天無法解便而自行灌腸，不料卻未見效，於是改用更長的管子將瀉藥送入直腸深處，沒想到卻引發劇痛，被家人緊急送至大千急診，檢查後發現是腹膜炎。

大千醫院外科部主任馮啟彥緊急為男子進行腹腔鏡手術後，發現患者直腸上端靠近乙狀結腸的轉彎處有一個直徑2公分的破洞，研判應是太用力灌腸，才造成腸道破裂，進而讓大量宿便流進腹腔，並導致嚴重的腹膜炎。幸好患者在手術後順利康復，嚇得他直呼「再也不敢自己隨意灌腸了」。

馮啟彥指出，灌腸是便秘時一種刺激排便的急救方式，但應在醫師指示下謹慎使用，且不宜長期依賴，過度使用可能導致肛門撕裂傷、痔瘡破裂出血或大腸黏膜受損等，甚至如同該名病患般，引發腸道破裂，導致腹膜炎的嚴重情況，提醒民眾若有便秘問題，務必和醫師討論適合的治療方式，切勿自己強行灌腸，以免導致直腸破裂、細菌感染，甚至發生腹膜炎、敗血症，甚至休克死亡。

馮啟彥提醒，想改善便秘問題，建議可先由調整飲食、培養生活習慣及規律運動著手。調整飲食的方法包括增加膳食纖維（多吃蔬菜、水果、全穀類）、攝取足夠水分（每日飲水約1,500到2,000毫升）、補充益生菌，促進腸道健康。

培養生活習慣方面，包括培養定時排便習慣；如廁時不要久坐，可使用椅凳讓雙腿抬高，幫助放鬆骨盆底肌肉；有便意時要立即如廁，不可忍耐。若上述方式仍無法改善便秘問題，建議尋求醫師協助，由醫師評估後安排適合的藥物，若糞便阻塞較嚴重，醫師可能會使用灌腸劑來潤濕和軟化糞便，再以手動移除糞便，切勿自己強行灌腸。

