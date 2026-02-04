苗栗男借手機遭拒砍警！33歲警員顱骨骨裂失血1千cc住加護病房

記者陳佳鈴／苗栗報導

員警滿臉是血送醫後發現左額頭有 7 公分刀傷、頭頂則有 10 公分撕裂傷。出血量高達 500~1000CC。（圖／翻攝畫面）

苗栗南苗市場今（4）日早晨驚傳隨機砍人持刀襲警案！一名 40 歲鍾姓男子因借手機遭拒，竟在市場公然亮刀叫囂，轄區派出所員警獲報趕抵現場，鍾男拒不棄刀並發狂攻擊，造成33歲員警朱均諭頭部慘遭砍中 2 刀，員警滿臉是血場面驚悚，送醫後發現左額頭有 7 公分刀傷、頭頂則有 10 公分撕裂傷。出血量高達 500~1000CC，經電腦斷層掃描確認有局部顱骨骨裂。為確保安全，目前已緊急縫合並送入加護病房（ICU）觀察。

據了解，鍾姓嫌犯今早於市場向攤商借手機不成，隨後竟掏出折疊刀聲稱要找人「討債」，嚇得民眾紛紛報案。南苗派出所朱姓、李姓員警第一時間衝抵現場，即便喝令棄刀並對其噴灑辣椒水，鍾男仍持刀瘋狂向警方逼近並揮砍。

員警到院後經電腦斷層掃描確認有局部顱骨骨裂。為確保安全，目前已緊急縫合並送入加護病房（ICU）觀察。（圖／翻攝畫面）

受傷員警朱均諭33歲，108年特考班畢業，表現英勇，在扭打過程中遭鍾男狠砍 2 刀，當場血流如注，緊急送醫後發現左額頭有 7 公分刀傷、頭頂則有 10 公分撕裂傷。醫療團隊發現朱警出血量高達 500~1000CC，經電腦斷層掃描確認有局部顱骨骨裂。為確保安全，目前已緊急縫合並送入加護病房（ICU）觀察，所幸生命跡象尚稱穩定。

苗栗分局表示，朱姓員警於 111 年任職後表現優異，此次面對持刀惡徒不退縮，警方將全力提供醫療協助。至於鍾男的具體犯案動機及相關法律責任，將待其傷勢穩定後進一步偵辦。

