苗栗男出軌酒店女「半年狂匯百萬」 正宮一查紀錄怒告

苗栗一名已婚男子與林姓酒店陪侍女子長期發展不正當關係，並在短短半年內匯出近百萬元金錢。彭姓妻子發現後提告求償，法院最終判決林姓女子須賠償精神慰撫金40萬元，全案仍可上訴。

判決指出，彭姓妻子與老公結婚已逾20年，家庭關係原本穩定，卻自2025年4月起發現丈夫行蹤異常，頻繁前往林姓女子住處。彭姓妻子原想為顧全家庭選擇隱忍。然而在查閱帳戶後，驚覺家中資金明顯短少，進一步檢視丈夫手機通訊紀錄，才發現老公在2024年底至2025年中，陸續匯款15萬元、31萬餘元及10萬元給林姓女子，並每月固定支付5萬元作為生活開銷。

彭姓妻子主張，林姓女子將丈夫視為金錢來源，嚴重侵害其婚姻關係，遂向法院請求賠償100萬元精神損害。對此，林姓女子於審理中否認與對方有不正當關係，辯稱自己僅在一般飲食店工作，相關匯款屬於餐飲與酒水消費，並表示自己早在2020年結婚，不可能為他人破壞婚姻，雙方露骨訊息只是朋友間的玩笑互動。

法院開庭後發現，林姓女子明知對方已婚，仍以「老公」等親暱稱呼往來，雙方訊息中多次出現高度親密與性暗示字眼，顯示關係已超越一般社交與消費往來。對方甚至因沉溺其中，對妻子疏於關心，反而頻繁確認林姓女子是否接待其他客人。

法官比對雙方對話紀錄後認為，內容多次提及上班坐檯、陪酒情形，且金額明顯高於一般餐飲消費水準，加上深夜頻繁互傳親密訊息，已足以認定兩人存在實質逾矩行為，難以採信被告說詞。

法院審酌雙方身分與經濟狀況，指出原告為鋼構公司負責人，月收入約20萬至30萬元，而林姓女子從事酒店陪侍工作；綜合侵害情節、行為態樣及損害程度後，判決林姓女子須賠償原告40萬元精神慰撫金。

